Schülerinnen-Engagement nur bedingt belohnt

Von: Eberhard Jansen

Organisatorinnen des Frühstücks zugunsten von Erdbebenopfern (von links): Lehrerin Alla Hörner mit den Schülerinnen Nilay Cura, Maha Shekfa und Melanie Stankus. © Jansen

Das Engagement von Schülerinnen wurde nur bedingt belohnt. Lediglich knapp 20 Gäste kamen am Samstag zum Benefiz-Frühstücksbuffet, das eine Projektgruppe der Fachoberschule Wirtschaft des Berufsbildungszentrums Dr. Jürgen Ulderup im Hotel/Restaurant „Villa Prinzhorn“ in Diepholz veranstaltete.

Diepholz – Für 20 Euro konnten sich die Gäste am reichhaltigen Buffet bedienen. Brötchen, Aufschnitt, Müsli, Obstsalat, Bacon, Eier, Pancakes und mehr waren zu bekommen. Die Lebensmittel hatte die „Villa Prinzhorn“ gespendet. Die Arbeit in Küche und Service übernahmen fünf Schülerinnen, so dass alle Einnahmen des Frühstücks – und zusätzlich von Gästen und Organisatorinnen gegebene Spenden – für die Opfer der Erdbeben in der Türkei und in Syrien genutzt werden können. 590 Euro kamen so zusammen. Das Geld geht an die Aktion „Deutschland hilft“.

590 Euro für Erdbebenopfer

Die Schülerinnen-Gruppe der Fachoberschule Wirtschaft am Berufsbildungszentrum (BBZ) mit Nilay Cura, Pearl Laura Okonkwo, Maha Shekfa, Anna-Lena Siebe und Melanie Stankus mit ihrer Projektmanagement-Lehrerin Alla Hörner hatten direkt nach dem Erdbeben Sachspenden gesammelt. „Doch die wurden nicht angenommen“, berichtet Nilay Cura, denn die Sachen waren gebraucht. Um mit Geld helfen zu können, kamen die Schülerinnen auf die Frühstücks-Idee. Der Kontakt zur „Villa Prinzhorn“ war da, denn dort arbeitet Nilay Cura neben der Schule.

Das Projekt wurde sehr kurzfristig umgesetzt, so dass die Werbung im Vorfeld offenbar nicht bei allen potentiellen Frühstücksgästen ankam. Die Organisatorinnen waren daher etwas enttäuscht. Lehrerin Alla Hörner schaute optimistisch nach vorn „Vielleicht gibt es noch eine weitere Spendenaktion.