„Schornsteinfeger“ für Förderanlagen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Was ein Schornsteinfeger für Kamine ist, sind die Experten der Diepholzer Firma Multiline für Erdöl- und Erdgas-Förderanlagen: Sie kontrollieren, warten und reinigen Bohrungen in ganz Norddeutschland. Ihre speziellen Geräte müssen dabei bis zu 6 000 Meter an Drahtseilen durch die Bohrrohre in die Tiefe gelangen - überwacht und gesteuert von aufwendiger Technik, die auf Lkw verbaut ist.

Vier ehemalige Mitarbeiter der Firma Schlumberger, die 1999 Diepholz verließ, haben sich 2009 mit Multiline in ihrer sehr speziellen Branche selbstständig gemacht und 2010 in Diepholz angesiedelt. Jetzt zieht ihr Unternehmen um: Aus einer gemieteten Halle in eine eigene auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Diepholzer Gewerbegebiet Kielweg. Zwei Millionen Euro investiert Multiline in das neue Gebäude. Die Stadt Diepholz hatte der Firma das Grundstück lange reserviert und dann verkauft.

Die Leitung von Multiline mit inzwischen 14 Mitarbeitern lobt die Unterstützung durch die Wirtschaftsförderung der Stadt Diepholz in hohen Tönen. „Sonst wären wir damals nicht nach Diepholz gekommen“, erzählt Detlef Rempe, einer der Multiline-Gründer- und Geschäftsführer: „Wir haben damals auch Flächen in Rehden und Vechta geprüft.“

Seit der Ansiedlung in Diepholz 2010 entwickelte sich das Unternehmen gut. Es hat heute vier große Lkw, die als „fahrbare Arbeitsmaschinen“ individuell ausgerüstet sind - mit aufwendigen Rechnern für die Mess- und Steuerungstechnik, Werkzeugen und Winden.

Damit übernimmt das Diepholzer Unternehmen nach eigenen Angaben Wartungsarbeiten an insgesamt etwa 400 Erdgas- und Erdöl-Förderanlagen in ganz Norddeutschland und in Bayern am Chiemsee. Etwa 100 Anlagen werden pro Jahr angefahren. Kunden sind unter anderem Wintershall, Dea und Exxon.

Im Gegensatz zu der Multiline-Technik sind viele der Förderanlagen nicht mehr die neuesten. Manchen stammen noch aus den 50er Jahren und sind entsprechend wartungsintensiv. „Neue kommen kaum noch hinzu“, beschreibt Reiner Klostermann die Lage der Erdöl- und Erdgasförderung in Norddeutschland. Klostermann gehört zu den vier Spezialisten, die sich 2009 selbstständig machten. Im Geschäftsführungs-Team ist auch Sven Schmöckel. Der vierte im Bunde - Martin Beiküfner - ging Ende des Jahres 2018 in den Ruhestand.

Multiline punkte bei den großen Kunden unter anderem durch Flexibilität, erklärt die Geschäftsführung.

Die angebotenen Dienstleistungen werden laut Internetseite auch vom gesamten deutschen Tiefbohrsektor (Geothermie / Speicherung / Brunnenbau / Solegewinnung) in Anspruch genommen (Quelle: www.multiline.cc).

Der Diepholzer Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann freut sich, dass Unternehmen wie Multiline in der Kreisstadt ihren Sitz haben, hier Arbeitsplätze schaffen und sich weiterentwickeln. Manche Firmen tun das öffentlichkeitswirksam, andere - wie Multiline - bislang eher im Verborgenen.

7600 Arbeitsplätze in Diepholz

Der Automobilzulieferer ZF Friedrichshafen und die Bundeswehr sind nach wie vor die größten Arbeitgeber in Diepholz. Aber auch kleine und mittelständische Unternehmen haben sich hier in den vergangenen Jahren angesiedelt und entwickelt. In Diepholz mit seinen derzeit knapp 18 000 Einwohnern gebe es 7 600 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze, erklärte Bernd Öhlmann, Geschäftsführer der Diepholzer Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (Wista). Im Jahr 2017 hat die Stadt etwa 29 515 Quadratmeter Gewerbeflächen verkauft. Neue Gewerbegebiete sind südlich der Moorstraße, zwischen Kielweg und Steinfelder Straße sowie im Bereich Steinfelder Straße/Junkernhäuser Weg in Vorbereitung. Am Kielweg entstehen derzeit mehrere neue Firmengebäude.