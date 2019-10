Schöma steigt in die Agrartechnik ein

Diepholz – Schöma hat die Schiene verlassen: Das traditionsreiche Diepholzer Unternehmen – bekannt für seine Spezial-Lokomotiven, die weltweit im Einsatz sind – baut jetzt auch große Agrargeräte. Das zweite wirtschaftliche Standbein ist erfolgreich. „Wir haben jetzt schon unser Jahresziel erreicht“, freut sich Schöma-Geschäftsführer Carsten Brendler.

Lokomotiven bleiben nach wie vor das Hauptprodukt der 1930 gegründeten Christoph Schöttler Maschinenfabrik an der Hindenburgstraße in Diepholz. Doch das Know-how können die erfahrenen 145 Mitarbeiter auch bei der Herstellung von Agrartechnik anwenden. „Wir mussten fast nichts investieren“, so Carsten Brendler, der das Unternehmen zusammen mit Christoph Schöttler leitet. Hydraulik, Elektrik, Pneumatik, Schweißtechnik: Aus allen Bereichen waren Maschinen und Fachkenntnis da. Die Auslastung der Belegschaft wurde durch das erweiterte Portfolio erhöht.

Schöma baut auch Naturdünger-Transportfahrzeuge

Von der Schöma gibt es nun neben Loks auch „Naturdünger-Transportfahrzeuge“ auf dem Markt. Besonderheit dieser 26 Kubikmeter fassenden „Güllefässer“: Sie haben einen tiefen Schwerpunkt, was die Sicherheit erhöht – insbesondere in schwierigem Gelände und bei hoher Nutzlast. Die Tanksattelauflieger mit viel Technik dienen zum Transport des „Naturdüngers“ über weite Strecken. Zur Ausbringung der Gülle auf die Felder sind sie nicht gedacht.

Die Auflieger werden nach einem modularen Baukastensystem gebaut und können den Bedürfnissen der Kunden angepasst werden. Für Landwirte, die keinen Lkw als Zugfahrzeug haben, baut die Schöma Untersetzachsen für Traktoren – quasi ein Adapter, damit die Auflieger auch von Treckern gezogen werden können. Für Traktoren bietet die Schöma auch spezielle Frontgewichte an. Als Ergänzung sind Finanzierung und Vermietung der Auflieger möglich.

Die Schöma setzt – wie bei ihren Lokomotiven – auf Qualität

Die Chefetage des Diepholzer Unternehmens wusste, dass sie sich mit dem neuen Standbein in einen schon bestehenden und eng besetzten Markt begibt. Die Schöma setzt – wie bei ihren Lokomotiven – auf Qualität. „Wir können nur hochwertig“, sagt André Haskamp. Der Steinfelder leitet den noch kleinen Agrarbereich der Schöma, der laut Geschäftsführer etwa fünf Prozent des Umsatzes ausmacht: „Wir stehen ja erst am Anfang.“

Neues Schöma-Geschäftsfeld: Landwirtschaftliche Tanksattelauflieger mit besonders tiefem Schwerpunkt. Hier Carsten Brendler und André Haskamp in der Produktion.

„Schöma Agrartechnik fertigt die stabilsten, langlebigsten und robustesten Fahrzeuge für den Agrarsektor“, wirbt das Unternehmen auf seiner neuen und sehr modern gestalteten Internetseite (www.schoema.de): „Die Lösung für besondere Ansprüche. Made in Germany.“

Vor zwei Jahren wurde Brendlers Idee in die Tat umgesetzt, Agrartechnik anzubieten. Damals begannen Planung und Konstruktion.

Im vergangenen Jahr präsentierte sich das Diepholzer Unternehmen mit seinen neuen Produkten zum ersten Mal beim Brockumer Großmarkt. Jetzt war die Schöma zum zweiten Mal dabei und stieß bei den Besuchern der Landmaschinen und Gewerbeschau auf großes Interesse. Die beiden ausgestellten großen, fast schwarzen Tanksattelauflieger fielen auf. Auch der Schriftzug darauf. Die Schöma hat diesen moderner gemacht.

Traditionell setzt das Unternehmen weiter auf seine langlebigen Spezial-Loks, hat Tunnelbaulokomotiven, Rangierloks, Schmalspurloks und Spezial-Schienenfahrzeuge im Angebot – auch aufgearbeitete gebrauchte.

Schöma Diepholz: 7100 Lokomotiven für die ganze Welt

Die Schöma (Christoph Schöttler Maschinenfabrik) hat seit ihrer Gründung im Jahr 1930 mehr als 7 100 Lokomotiven und Schienenfahrzeuge auf alle Kontinente der Erde geliefert. Den Grundstein für das Unternehmen legte Christoph Schöttler, der Großvater des heutigen Geschäftsführers. Die ersten Schöma-Lokomotiven, die überwiegend beim Torfabbau und in Kiesgruben eingesetzt wurden, hatten selbstkonstruierte und selbst gebaute Ein- und Zweizylinder-Dieselmotoren.

Heute ist die Schöma nach eigenen Angaben einzig verbliebener Hersteller von für den Moorbetrieb geeigneten Loks. Ende der 1970er Jahre gelang der Schöma der Einstieg in den Tunnelbau. Nach nur wenigen Jahren lieferte die Firma bereits mehr als 100 Lokomotiven für den Bau des Eurotunnels. Der Agratechnikbereich ist für das Diepholzer Unternehmen nicht ganz neu: In den 1930er Jahren baute die Schöma Traktoren mit eigenen Dieselmotoren. (Quelle: www.schoema.de)

