„Schnupperdienst“ bei der Diepholzer Feuerwehr

Hoffen für den Aktionstag am Montag, 14. November, auf einige Interessierte: Ortsbrandmeister Steffen Funk (Mitte) mit den beiden Zugführern Jens Meyer und Sabine Gatzemeier. © Dümer

Die Ortsfeuerwehr Diepholz betreibt (Nachwuchs-)Werbung in eigener Sache: Bei einem Aktionstag am Montag, 14. November, kann jeder mal etwas mitmachen, sich die Fahrzeuge und das technische Gerät ansehen

Diepholz – Sie sind zur Stelle, wenn man sie braucht. Wenn es brennt, wenn ein Unfall passiert ist, wenn der Keller unter Wasser steht – und auch, wenn die Katze nicht mehr alleine vom Baum herunterklettern kann. „Retten – Löschen – Bergen – Schützen“ – das sind die vier Maxime der Feuerwehr. Bei der Feuerwehr mitmachen – ein Kindheitstraum, längst nicht mehr nur für Jungen. „Rund ein Drittel unserer Aktiven sind Damen, die auch verschiedene Führungsaufgaben übernommen haben“, berichtet Steffen Funk. Zu den zwölf Führungskräften der Ortsfeuerwehr Diepholz gehören aktuell vier Frauen, ergänzt Zugführer Jens Meyer.

Der 32-jährige Steffen Funk ist Ortsbrandmeister bei der Ortsfeuerwehr Diepholz, die zusammen mit den Ortsfeuerwehren Aschen, Heede und Sankt Hülfe die Stadtfeuerwehr Diepholz bildet. „Prinzipiell sind wir personell gut aufgestellt“, betont Steffen Funk. Damit das auch weiterhin so bleibt, plant die Ortsfeuerwehr für Montag, 14. November, ab 18 Uhr einen Schnupperdienst – gedacht für alle, die ich vielleicht vorstellen könnten, bei der Feuerwehr mitzumachen.

Aktionstag Interessierte können am Montag, 14. November, ab 18 Uhr beim Haus der Feuerwehr in Diepholz, Dr.-Klatte-Straße 2, zum „Schnupperdienst“ vorbeischauen. Und sie können nicht nur Fragen stellen, sondern auch Dinge ausprobieren, „unsere Fahrzeuge kennenlernen oder auch mal einen Schlauch ausrollen oder was auch immer sie interessiert“, so Ortsbrandmeister Steffen Funk. Und wenn Besucher aus anderen Orten vorbeischauen möchten? „Dann bekommen sie von uns die Kontaktdaten für ihre Feuerwehr!“

Mindestens 16 Jahre alt sein muss, wer freiwillig bei der Feuerwehr dabei sein möchte. Man wolle mit diesem Aktionstag aber nicht nur Jugendliche ansprechen. Wenn jemand mit 40 Lust auf Feuerwehr habe, solle sie oder er auf jeden Fall auch vorbeischauen. Die Jugendlichen seien heute nicht mehr so leicht zu erreichen. „Wenn wir Brände mit dem Handy löschen könnten, hätten wir da vermutlich mehr Zulauf“, lacht der Ortsbrandmeister. Es gebe aber durchaus noch junge Menschen, die bereit seien, sich in der Feuerwehr ehrenamtlich zu engagieren.

Von der Mechanik bis hin zu Hightech

„Wer für den Dienst bei der Bundeswehr nicht geeignet ist, ist es auch nicht für die Feuerwehr“, hieß es noch in den 80er-Jahren. Diese Aussage treffe heute nicht mehr zu. Das Aufgabenspektrum sei riesengroß. Es gehe ja nicht nur um Einsätze bei Bränden oder Unfällen. Leute, die sich um die Ausbildung kümmerten. Andere, die für die Beschaffung von Material zuständig seien. Feuerwehrleute, die organisatorische Aufgaben übernehmen. Das alles könne man auch mit einem Handycap. Ihm sei, allerdings nicht aus dem Landkreis Diepholz, sogar ein Rollstuhlfahrer bekannt, der sich in seiner Ortsfeuerwehr engagiere, so Ortsbrandmeister Funk. Die Bandbreite bei der Feuerwehr sei groß, reiche „von der Mechanik bis hin zu Hightech“. Und natürlich gebe es einen großen Zusammenhalt, nicht umsonst spreche man schließlich von Feuerwehrkameraden.

Lange Geschichte

Die Feuerwehr Diepholz hat eine lange Geschichte: „Im Jahre 1892 ergriff der Gutsbesitzer Karl-Wilhelm Freiherr von Veltheim-Cattenstedt die Initiative, eine Freiwillige Feuerwehr in Diepholz zu gründen. Daher fand am 1. Mai 1892 eine Gründungsversammlung statt, wo sich 26 Bürger durch Unterschrift bereit erklärten, der neugegründeten Feuerwehr beizutreten. Kurz nach der Neugründung wurde die erste Saug- und Druckspritze auf einer zweirädrigen Lafette bestellt“, erfährt man auf der Homepage der Diepholzer Feuerwehr.