Erste Hilfe im Landkreis Diepholz kommt noch nicht schnell genug

Landkreis – Im Landkreis Diepholz gibt es immer mehr Rettungsdienst-Einsätze und das auch zunehmend parallel. Dies ist im Kern die Aussage eines Gutachtens zur Organisation der Notfallversorgung, das der Kreis bei dem Unternehmen Orgakom in Auftrag gegeben hat.

Gestern Nachmittag stellte Arbeits- und Organisationspsychologe Michael Metzger die Ergebnisse im Kreisausschuss für Feuerschutz, Verkehr und Sicherheit vor. Mit anschaulichen Zahlen und Karten zeigte er den Ausschussmitgliedern: Die Einsatzzahlen sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren um 26 Prozent nach oben geschnellt. Dennoch hätten sich die sogenannten Ausrückezeiten der Kräfte verbessert.

Problematisch sieht es jedoch danach aus: Wie auch schon in den vorigen Jahren vergeht zu viel Zeit, bis die Sanitäter tatsächlich am Einsatzort ankommen. Diese sogenannte Hilfsfrist ist gesetzlich auf maximal 15 Minuten festgelegt. Im Landkreis Diepholz werde diese Frist nur in 90,88 Prozent der Fälle eingehalten. Mindestens 95 Prozent müssten es eigentlich sein. Vor allem in Bruchhausen-Vilsen, Stuhr und Weyhe gebe es dabei Probleme aufgrund zeitgleicher Nachfrage, so Metzger. In Ströhen, Bahrenborstel, Brockum und Quernheim sei hingegen die Abgeschiedenheit das Problem.

Der Ausschuss reagierte prompt und ließ die Ergebnisse des Gutachtens in den neuaufgelegten Bedarfsplan für den Rettungsdienst einfließen, der ab dem 1. Oktober gilt. So sollen etwa mit einer neuen Rettungswache in Hüde die Hilfsfristen reduziert werden. LUKA SPAHR