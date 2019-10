Schnell gewachsenes Unternehmen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. So schnell ist kaum eine neue Firma in Diepholz gewachsen: 2016 hat sich Paul de Jong selbstständig gemacht und hat 2017 in Diepholz ein Ladenlokal gezogen. Jetzt hat das Unternehmen für IT- und Sicherheitstechnik zehn Mitarbeiter und baut eine eigene Halle im Gewerbegebiet Kielweg. Dort war âm Montagvormittag der symbolische „erste Spatenstich“.

Der aus den Niederlanden stammende Paul de Jong begrüßte dazu Freunde, Mitarbeiter, Geschäftspartner, am Bau beteiligte Unternehmen sowie Bürgermeister Florian Marré und Wirtschaftsförderer Bernd Öhlmann von der Stadt Diepholz.

Marré freute sich über den neuen Firmenbau: „Ein Zeichen, dass die Partnerschaft zwischen Betrieben, der Stadt Diepholz und der Wirtschaftsförderung funktioniert.“ Nicht ganz so gut fand er, dass die Firma aus ihren derzeit zwei Ladenlokalen in der Diepholzer Innenstadt – am Rathausmarkt und an der Langen Straße – auszieht, wenn das neue Gebäude am Kielweg laut Plan im späten Frühjahr fertig ist. Aber er freute sich, dass das Unternehmen in Diepholz bleibt.

Am Kielweg 71 – angrenzend an die B 214 – investiert das Unternehmen laut Paul de Jong etwa eine halbe Million Euro.

Die neue 560 Quadratmeter große Stahlbau-Halle bietet Platz für Büros, Werkstatt und Nebenräume. Bauherrin ist Paul de Jongs Ehefrau Claudia de Jong (50), die Prokuristin der Firma und für Personal/Finanzen zuständig ist. Der Sohn des Ehepaares de Jong ist kürzlich auch in das Unternehmen eingetretene.

Die Halle ist so konstruiert, dass sie sich problemlos erweitern lässt, erläuterte Architektin Petra Buck. Das Firmengrundstück ist knapp 7 000 Quadratmeter groß.

„Laufkundschaft habe ich nicht“, erklärte Paul de Jong, dass die Ladenlokale in der Innenstadt nur eine Übergangslösung für den Anfang seines Unternehmens waren. Der 53-Jährige ist seit 1998 in der Sicherheitstechnik-Branche, war Geschäftsführer und Vorstand mehrerer Unternehmen. Er kam als Angestellter nach Diepholz. Ihm und seiner Familie gefiel es so gut hier, dass er Diepholz auch für seine Selbstständigkeit wählte. De Jongs Kunden sind fast ausschließlich Firmen. Zu seinem Erfolg trug bei, dass er auch als Subunternehmer arbeitet.

„De Jong Sicherheit und IT“ bietet auch Privatleuten individuelle Sicherheits-, Informations- und Netzwerktechnik an – wie beispielsweise Video-Überwachungs- oder Kontrollsysteme.

Während die Erstellung des Firmengebäudes von de Jong nun vorangeht, tut sich auch auf dem Nachbargrundstück im Gewerbegebiet Kielweg etwas: Dort schafft sich ein Nutzfahrzeugunternehmen, das derzeit noch im Landkreis Vechta ist, einen neuen Firmensitz.