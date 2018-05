Schnäppchentag in Diepholz: In und vor den Geschäften purzeln die Preise

Stadt präsentiert sich von ihrer besten Seite

+ Mode erwies sich wieder als Steckenpferd der Damenwelt.

Diepholz - Die Stadt Diepholz präsentierte sich am Schnäppchentag von ihrer besten Seite. Von den besten Ecken, bis Seiten, der Einkaufs- und Verweilmeile, mit Grün, Wasser, Plätzen und Ständen. Kurz um: Alles, was man sich für eine kleine überschaubare Stadt wünscht, inklusive der Enten, die eigens ein „Vorsicht Enten kreuzen“-Verkehrsschild in der Kreisstadt besitzen.