Schluss für die „Deefholter Döntkenspälers“

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Sketche sind ihre Spezialität. Die „Deefholter Döntkenspälers“ haben nie lange Mehrakter gespielt, wie andere Laienspielgruppen der Region, sondern deftigen Humor häppchenweise auf die Bühne gebracht. Das wird nun bald vorbei sein. 32 Jahre nach ihrer Gründung lösen sich die „Deefholter Döntkenspälers“ auf.

18 Mitglieder hat die Gruppe – inklusive Helfern in der Garderobe und hinter der Bühne. In den vielen Jahren hat die Besetzung vielfach gewechselt. Gründungsmitglied Christa Schroeder und „Altgediente“ wie Gaby Halfpap und der als „Grafen-Darsteller“ bekannte Georg Türke haben schon vor einigen Jahren aufgehört. Am 25. und 26. April wollen die aktuellen Akteure im Theater der Stadt Diepholz noch einmal alles geben bei ihrer traditionellen Doppelaufführung am Samstagabend und Sonntagnachmittag. Danach ist Schluss. Dafür führen die „Deefholter Döntkenspälers“ viele Gründe an.

Insbesondere Bürokratie und vermehrte Kosten – unter anderem für Aufführungsrechte – hätten zu ihrem Entschluss beigetragen. Auch das Interesse des Publikums ist nicht mehr so groß wie in früheren Jahren. Die Zeiten, in denen das Diepholzer Theater mit seinen 541 Plätzen bei den Aufführungen der „Döntkenspälers“ zwei Mal hintereinander ausverkauft war, sind schon länger vorbei. Das Nachwuchspublikum für Sketche in Platt- und Hochdeutsch fehlt.

Anlass für den Schlussstrich war jetzt, dass die Realschule Diepholz aufgestockt wird und der Dachboden damit wegfällt. Dort hatten die „Döntkenspälers“ kostenlos ihre Bühnen-Ausstattung und weitere Requisiten lagern können. Sogar eine Badewanne für einen „Loriot“-Sketch steht dort. Von der Realschule bis ins Theater sind es nur ein paar Meter. Die Laienspieler konnten ihren Sachen zu Fuß transportieren. Bei einer alternativen Lagermöglichkeit kämen auf jeden Fall Transportkosten dazu, sagen die „Döntkenspälers“ – und betonten, dass die Stadt Diepholz sie immer unterstützt und auch jetzt ein – allerdings nicht ganz passendes – Lager-Angebot gemacht habe.

Das Theater werde zudem von mehr Veranstaltern genutzt als früher. So wurden den „Döntkenspälers“ freie Termine vorgegeben, die manchmal nicht optimal waren – wie jetzt Ende April, wenn der Diepholzer Frühjahrmarkt und Konfirmationen parallel stattfinden.

Damit die „Döntkenspälers“ nicht nur im Theater, sondern auch in kleiner Besetzung im Programm von anderen Veranstaltungen auftreten konnten, war viel Arbeit notwendig. „Wir proben einmal in der Woche – immer dienstags in der Aula der Mühlenkampschule“, erklärt „Döntkenspälers“-Leiterin Sonja Kaczmarzk. Hinzu komme einmal im Jahr noch ein intensives Proben-Wochenende in Westgroßefehn.

Da die „Deefholter Döntkenspälers“ kein eingetragener Verein sind und auch keinen Vorstand haben, kann ihre Auflösung unkompliziert erfolgen.

Ihren Anfang hatten die „Döntkenspälers“ nach einem Aufruf in unserer Zeitung im Jahr 1988, den Christa Schroeder veranlasst hatte. Spontan meldeten sich bei ihr zehn Laienspieler – weitere kamen später hinzu. Im Frühjahr 1989 hatten die „Deefholter Döntkenspälers“ ihren ersten kleinen Auftritt. Die ersten großen Veranstaltungen folgten im Saal des Diepholzer Rathauses, dessen Kapazität kaum ausreichte.

„Die ,Deefholter Döntkenspälers’ waren in eine Lücke im ohnehin schon vielseitigen Kulturprogramm der Stadt Diepholz gestoßen“, schrieb der frühere Stadtdirektor Herbert Heidemann anlässlich des 25-jährigen Bühnenjubiläums der Diepholzer Laienspielgruppe im Jahr 2014.

Nach vielen erfolgreichen Aufführungen wagten sich die „Deefholter Döntkenspälers“ 1991 ins Theater der Stadt und hatten gleich zwei Mal ein ausverkauftes Haus.

„Die Deefholter Döntkenspälers wurden zu einer Institution, man kennt sie in Diepholz und der Region“, so Heidemann. Sie seien Garant für gut gespielte Sketche und Bühnenstücke in Platt- und Hochdeutsch.

Das wollen die „Döntkenspälers“ auch am 25. und 26. April sein. Dann zum letzten Mal. Aus anderen Anlässen – wie zu Fahrradtouren oder zum Stammtisch – wollen sich die Laienspieler danach weiterhin treffen.

Vorverkauf läuft

Ihre letzten Aufführungen von Sketchen in Platt- und Hochdeutsch haben die „Deefholter Döntkenspälers“ am Samstag, 25. April, um 20 Uhr und am Sonntagnachmittag, 26. April, im Theater der Stadt Diepholz. Am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr, vor der Vorstellung, bieten die „Döntkenspälers“ Torten und Kuchen, Kaffee und Tee an. Karten für die beiden Aufführungen gibt es im Tchibo-Shop im Diepholzer E-Center für zehn Euro.