Feiern unter dem Schlossturm

Freitag wurde das Schlossfest eröffnet. © Reckmann

Das Diepholzer Schlossfest geht am Samstag mit Musik und einem Kunsthandwerkermarkt in die zweite Runde

Diepholz – Das ist der schönste Platz, den Diepholz zu bieten hat“, meinte Torben Kohring von der Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz am Freitagabend kurz vor der Eröffnung des Schlossturmfestes. Die Schlossinsel hat als Veranstaltungsgelände wirklich einen ganz besonderen Charme. Und die Aktiven der Fördergemeinschaft haben den Platz nochmal in ganz besonderes Licht gesetzt: Die Buden stehen in weitem Rund um die Bühne, es gibt jede Menge Sitzmöglichkeiten, gemütliche Beleuchtung ist angebracht, ein Zelt bietet Platz, sollte das Wetter nicht halten. Kohring dankte denen, die im Vorfeld so viel Arbeit in die Vorbereitungen investiert hatten, sowie den Sponsoren, ohne die das Fest nicht möglich gewesen wäre. „Ein Geschenk, dass wir die Fördergemeinschaft haben, die das mit viel ehrenamtlicher Manpower hier auf die Beine gestellt hat“, sagte Bürgermeister Florian Marré vor der Eröffnung. Solche Feste bringen Lebensqualität in die Stadt. Das Schlossfest geht am Samstag um 13 Uhr mit einem Kunsthandwerkermarkt weiter. Um 17 Uhr haben die „Redkorps“ den musikalischen (roten) Hut auf. Weiterhin sind angekündigt ab 19 Uhr die „Dusty Darren Band“ und ab 21 Uhr „The Donkey Shots and The Wannabe Queen“.

Gleich gegenüber, im Café Freiraum (Münte) steigt zudem ein „Sommerfest der Kulturen“. Ab 14 Uhr wird es zahlreiche Angebote für Kinder und Familien geben, ab 17 Uhr treten zwei Bands auf.