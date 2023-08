Neuer Name für neuen Schwung

Von: Jannick Ripking

Teilen

Fördergemeinschaft, Stadtwerke und Sparkasse stellen das Schlossfest gemeinsam auf die Beine: (von links) Sebastian Hering, Stefan Sievers, Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke und Alexander Graupe von der Kreissparkasse. © Jannick Ripking

Aus Weinfest wird Schlossfest: Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz lädt zu einer zweitägigen Feier auf der Schlossinsel ein.

Diepholz – Ein neuer Name soll für neuen Schwung sorgen: Die Fördergemeinschaft Lebendiges Diepholz macht aus ihrem Weinfest jetzt das Schlossfest. „Wir wollen einen Wandel vollziehen“, sagt Stefan Sievers von der Fördergemeinschaft, „hin zu einer Veranstaltung, die vielfältiger ist.“ Lebendiges Diepholz lädt gemeinsam mit ihren Hauptsponsoren – Stadtwerke Huntetal und Kreissparkasse Grafschaft Diepholz – für Freitag und Samstag, 1. und 2. September, zu der zweitägigen Feier auf der Schlossinsel ein – an beiden Tagen von 17 bis 2 Uhr.

„Wein bleibt weiter unser Hauptthema“, meint Sebastian Hering stellvertretend für die Fördergemeinschaft, die sich durch den neuen Namen allerdings mehr Zulauf erhofft. Da biete sich „Schlossfest“ als fester Begriff einfach an, weil „das Schloss an sich ja schon eine gewisse Anziehungskraft hat“. Hering: „Wir wollen mehr Leute als den klassischen Weintrinker ansprechen.“ Um das zu erreichen habe die Fördergemeinschaft nicht nur den Namen des Festes geändert, sondern auch das Programm und die Angebote aufgestockt. „Und die Schlossinsel bietet da von der Fläche her schon einige Möglichkeiten“, erläutert Stefan Sievers.

Allen voran nennt die Fördergemeinschaft den Kunsthandwerkermarkt, den sie in Kooperation mit Jan Frank im Schlossinnenhof anbietet. Frank war Betreiber der Kreativwerkstatt in Diepholz. Der Markt startet am Samstag, 1. September, noch vor dem Schlossfest um 13 Uhr und endet um 18 Uhr. „Dort bieten 20 Aussteller ganz klassisches Kunsthandwerk an“, so Sievers. Von Metall- und Holzprodukten bis zu Strickwaren sei alles dabei. Parallel dazu findet im und um das Café Freiraum von 14 bis 18 Uhr das „Sommerfest der Kulturen“ statt. Auch davon erhofft sich die Fördergemeinschaft Synergien.

Das Programm Freitag, 1. September: 18.30 Uhr: Parkside 33; 20.30 Uhr: Downbeat. Samstag, 2. September: 13 bis 18 Uhr: Kunsthandwerkermarkt; 17 Uhr: Redkorps Diepholz; 19 Uhr: Dusty Darren Band; 21 Uhr: The Donkey Shots and The Wannabe Queen.

Das Schlossfest selbst wird sich auf der Schlossinsel abspielen und soll – so viel sei schon einmal gesagt – immer im Wechsel mit dem Stadtfest alle zwei Jahre stattfinden. Hilfe bei der Umsetzung erhält Lebendiges Diepholz von der Sparkasse und den Stadtwerken. „Es ist ein Fest, das für Diepholz ganz wichtig ist“, meint Matthias Partetzke, Stadtwerke-Geschäftsführer. „Deswegen unterstützen wir beim Schlossfest gerne.“ Auch die Sparkasse freut sich auf die Veranstaltung.

Die Stadtwerke versorgen das Fest mit Strom und Wasser. Die Sparkasse wiederum sorgt dafür, dass bargeldloses Bezahlen möglich ist. Dafür stellt sie der Fördergemeinschaft zwei entsprechende Terminals zur Verfügung, ein kommerzieller Anbieter hat zusätzlich ein solches gemietet. „Uns geht es darum, den Besuchern aufzuzeigen, dass es mittlerweile selbstverständlich ist, auch Kleinstbeträge kontaktlos zu bezahlen. Wir hoffen, dass sich das weiter etabliert“, erklärt Alexander Graupe, Abteilungsleiter Payment und digitaler Vertrieb bei der Sparkasse.

„Wir versuchen schon, in diesem Jahr etwas Ordentliches auf die Beine zu stellen“, sagt Stefan Sievers. Dafür erweitert die Fördergemeinschaft wie angekündigt ihre Angebote: Neben dem Wein von regionalen Anbietern – unter anderem ist Weinkultur aus Diepholz wieder dabei – wird es zusätzlich einen Bierwagen von der Körstube und eine Cocktailbar geben, die die Fördergemeinschaft selbst betreibt. Die Fleischerei Voss und die Burgerbox werden die Besucher mit Essen versorgen.

Ein vielfältiges Musikprogramm, für das eine Bühne aufgebaut wird, soll das Diepholzer Schlossfest einrahmen (siehe Infobox). „Wir wollen den lokalen Aspekt auch bei der Musik beibehalten“, sagt Sebastian Hering. Entsprechend seien Künstler aus der Region dabei. Eine Ausnahme bildet dabei „The Donkey Shots and The Wannabe Queen“, die im Osnabrücker Raum zuhause sind.