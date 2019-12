„Schlepper-Flashmob“: Trecker legen Verkehr lahm

Mit einem „Schlepper-Flashmob“ untermauerten Mittwoch Landwirte der Region ihren Protest gegen die aktuelle Agrarpolitik. Kritik gab es dafür von der Polizei.

Diepholz - Mittwochnachmittag legten Trecker den Kreiselverkehr an der Aral-Tankstelle in Diepholz zeitweise lahm. Die Bewegung „Land schafft Verbindung Deutschland“ hatte zum„Schlepper-Flashmob“ in Form eines stillen Protestes in ganz Deutschland aufgerufen. Diesem Aufruf folgten laut Mitteilung des Kreisverbandes Diepholz vom Landvolk etwa 100 Landwirte aus Diepholz. Mit rund 50 Treckern protestierten sie in der Kreisstadt gegen die bundesweite Agrarpolitik.

„Land schafft Verbindung Deutschland“ ist eine Initiative von Landwirten aus Deutschland, die sich für ein besseres öffentliches Bild der Agrarier einsetzt.

Stiller Protest wird zur Blockade

In einer öffentlichen Bekanntmachung auf dem Internetauftritt der Bewegung hieß es: „Es ist geplant, um Uhr 16.30 Uhr gut sichtbare Punkte an den Straßen einzunehmen, sodass Verkehrsteilnehmer, die sich angesprochen fühlen, sich anschließen können. Gegen 17 Uhr verlässt jeder Teilnehmer seinen Posten und macht sich – in gesitteter Art und Weise – auf den Heimweg.“

Gesittet verlief der Protest in Diepholz nur bedingt. Zunächst sah zwar alles nach dem angekündigten stillen Protest aus, aber einige Landwirte entschieden sich offenbar spontan dazu die Zu- und Ausfahrten des Kreisels an der Aral mit ihren Schleppern zu blockieren und somit den Verkehr auf den Bundesstraßen zum Erliegen zu bringen. Ein Landwirt aus Diepholz berichtete: „Geplant war die Blockade nicht.“

Kritik von Verkehrsteilnehmern

„Ein stiller Protest bringt uns einfach nichts mehr“, argumentierte ein Teilnehmer aus Damme. Durch die Blockade würde der Protest mehr Aufmerksamkeit generieren und dementsprechend mehr bringen. „Wir blockieren die Straßen ja nicht lange“, sagte er.

Einige von der Blockade betroffene Verkehrsteilnehmer waren nicht begeistert. Zum Teil heftige Diskussionen wurden mit den Landwirten geführt. Ein Lkw-Fahrer ärgerte sich: „Weil ich hier jetzt stehe und nicht weiterfahren kann, sind das auch Verluste für meine Firma.“

Polizei spricht von Aggressionen

Als Polizeibeamte eintrafen, um die Blockade aufzulösen, seien die protestierenden Bauern laut Mitteilung der Polizei teilweise verbal aggressiv den Polizisten gegenüber gewesen. Manche zeigten sich nicht gerade kooperativ, teilte Pressesprecher Thomas Gissing mit. „Das geht zu weit.“

Die spontane Blockade sei zudem eine sehr unüberlegte Aktion gewesen. Durch das Blockieren der Zu- und Ausfahrten des Kreisels wurde einem Rettungstransportwagen, der zu diesem Zeitpunkt mit Blaulicht und Martinshorn in den Kreisel einfahren wollte, der Weg und die Weiterfahrt kurzzeitig versperrt. Dem Wagen wurde zwar so schnell wie möglich Platz gemacht, aber möglicherweise habe er dadurch wertvolle Zeit verloren.

Nutzfahrzeuge behindern Rettungstransport

Nach der Blockade des Kreisels fuhren rund 20 Trecker noch eine Stunde durch Diepholz, um auf sich aufmerksam zu machen und gegen die allgemeine öffentliche Wahrnehmung der Landwirtschaft zu protestieren, teilte ein Diepholzer Landwirt mit.

Auch in den Gemeinden Sulingen, Rehden, Barnstorf, Drebber, Kirchdorf und Scholen sowie in Nienburg fanden ähnliche „Schlepper-Flashmobs“ statt, teilte das Diepholzer Landvolk mit.