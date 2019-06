Scheune bei Brand zerstört

Vier Diepholzer Feuerwehren im Einsatz

+ Feuerwehrkräfte beim Einsatz an der Scheune. Foto: Reckmann

Ossenbeck – In Ossenbeck, am Steinkamp, ist am Mittwochabend, kurz nach 19 Uhr, auf einem landwirtschaftlichen Anwesen aus noch unbekannter Ursache eine Scheune in Brand geraten und zerstört worden.