Die Scheidung ist vollzogen

Nach Trennung von Alexianern: Kliniken im Landkreis Diepholz stellen Weichen neu

+ Kliniken Landkreis Diepholz – unter diesem Namen firmieren die Krankenhäuser unter dem Dach des Konzerns Landkreis. Geschäftsführer Uwe Lorenz und Öffentlichkeits-Beauftragte Jana Placke präsentieren das neue Logo. - Foto: Seidel

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Es war ein langer, steiniger Weg. Aber jetzt ist das Vertragswerk unterzeichnet, die Rekommunalisierung der Kliniken im Landkreis Diepholz – und damit die Scheidung von den Alexianern – vollzogen. Als gemeinnützige Gesellschaft gehören die Krankenhäuser wieder zum „Konzern“ Landkreis. Bis zum Jahresende werden in Bassum, Sulingen und Diepholz rund 20 000 Patienten stationär behandelt worden sein, prognostiziert Geschäftsführer Uwe Lorenz. Der Jahresumsatz der drei Kliniken beträgt 93 Millionen Euro. 1 450 Mitarbeiter wirken in den drei Krankenhäusern, was rund 900 Vollzeitstellen entspricht.