Schaumpuppe erklärt die Welt

DIEPHOLZ - Von Simone Brauns-Bömermann. „Sie müssen alle ganz schön viel Phantasie besitzen, wenn Sie bereits zwei Stunden einer Puppe zuhören“, so das Resümee des netten älteren Mannes in Sakko und mit Brille, der rund 280 Besuchern im Diepholzer Theater die Welt erklärte, wie sie sich ihm, also ihr – der Puppe – offeriert.

Werner Momsen, die Klappmaul- und Schaumpuppe, kam auf seiner Solotour nach Diepholz. Na ja, nicht ganz solo, denn er hatte seinen „Mitläufer“ angeschnallt, der wie er fand, ihn oft fremdbestimmt. Bei überschaubarer Bühnenausstattung mit einem Cocktailsessel und Nierentisch aus den Kultjahren „Midcentury“, die derzeit in den Metropolen angesagt sind, begeisterte er sein Publikum von der ersten Minute an. „Ich muss den ganzen Tag mit einem Autonomen aushalten hinter mir, ich bin sozusagen sein Vorgesetzter“, so Momsen alias Detlef Wutschik, der, der ganz in Schwarz mit Maske „Werner Momsen“ zum Leben erweckte.

Die blasse Puppe mit den großen Augen hinter der Brille trifft sofort den Sympathie-Nerv der Besucher. Die sind nach der Show traurig, dass Momsen so gar nix mehr sagt und erschöpft neben seinem Mitgänger Wutschik am Autogrammstand sitzt.

Dabei hatte er sich doch geoutet, laut und direkt: „Ja, ich bin eine Puppe. Meine Haare aus Polyacryl, der Rest aus Polypropylen“. Er sei fremdbestimmt, habe aber eine Frau, Lisbeth, gehe aber auch in eine Selbsthilfegruppe. „Die heißt: Wer bin ich und wenn wie viele?“ „Wir treffen uns regelmäßig in der Sesamstraße und ja, ich wäre gern wie Sie biologisch abbaubar, statt seit Geburt Sondermüll“.

Dann habe er auch noch andere Probleme: Wie zum Beispiel beim Besuch beim Passamt. „Ich wollte nur einen Personalausweis beantragen“. Haben Sie eine Geburtsurkunde?, habe es geheißen. „Hab ich ´nen Knopf im Ohr?“ so seine Antwort.

Weitere Einblicke ins Puppenleben: Klassische Konzerte, die seien nicht sein Ding: „Das Beste ist, man bezahlt und geht sofort wieder, dann kann der Solist 22 Lieder von Schubert ganz in Ruhe auf der Bühne singen, Melancholie, Traurigkeit und Wehmut genießen“. „Ich singe aber auch, im Männergesangsverein „Rauhe Kehle Altona“, verriet Momsen. „Und jetzt hier und heute für Sie“. Mit der Melodie des Truckersongs von Johnny Hill „Ruf Teddybär eins vier“ besingt er Missstände im Baumarkt. Und da er offensichtlich gerne in Baumärkten unterwegs ist, wie viele Männer in seinem Alter, besingt er gleich Schraube und Dübels Liebesbeziehung. „Stellen Sie sich doch bitte einmal vor, welch Gefühl es ist, wenn die Schraube in den Dübel eindringt…“.

An einen echten Kultsong traut er sich zum Schluss: „Das habe ich Lisbeth in Wyk auf Föhr vorgesungen“. „True Love“ aus dem Film mit Grace Kelly „Die oberen Zehntausend“. Da schmelzen die Besucherherzen dahin. Doch vorher torpedierten Werner Momsen und sein „Schatten“ Wutschik das Publikum mit einer klitzekleinen Antipathie gegenüber Süddeutschen und ihrer Sprache, die durch Nuscheln und Schnelligkeit zwar einsparten, aber hinten durch das Anhängen der „Le-Form“ den Vorsprung im Reden wieder verloren. Er resümierte, dass man in Deutschland nichts mehr tun dürfe ohne Reue. „Peru statt Böller“, „Kreuzfahren“, „Essen mit Genuss, ohne vorher im Fitness-Studio unterschrieben zu haben“, die Beispiele.

Technik sei auch so ein Thema in seinem Alter. „Ich bekomme alle zwei Jahre ein neues, altes Handy, von meinem Sohn“. Wahnsinnig finde er auch 85-jährige Damen in der Südsee unter der Dauersonne, wer wolle die noch sehen? Oder 200 Bilder auf dem Smartphone mit 95 Jahren geschossen, wann wolle man sich die wieder ansehen?

Zwei Stunden dem Talk einer Puppe zu lauschen, ist nicht neu, Muppet-Show und Bauchredner mit Puppen im Schlepp machen es vor, aber Werner Momsen ist einer von ihnen und uns. Mitten in der Gesellschaft, mit Lizenz zum Aussprechen.