Der Brunnen am Bremer Eck in Diepholz war am Sonntag mal wieder Ziel von vermeintlichen Scherzbolden gewesen. Sie hatten Waschmittel, Shampoo oder eine ähnliche schäumende Substanz ins Wasser gekippt. Lustig fand das in einer Diskussion auf Facebook niemand. Ein Nachbar ärgerte sich beispielsweise: „Viele Familien spielen mit ihren Kids im niedrigen Wasser und für viele Hunde ist der Brunnen ein willkommener Stopp zum Trinken.“ ej / Foto: Reinsch