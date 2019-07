Weltmeister-Bronze von Edith von Sanden-Guja wartet auf neuen Standort

Diepholz - Auf dem Dachboden des Diepholzer Gesundheitsamtes an der Wellestraße wartet ein Schatz in einem Umzugskarton: die Skulptur „Kormoran“ der Bildhauerin Edith von Sanden-Guja, die aus Ostpreußen stammte und in Hüde lebte.

„Es handelt sich um eine Weltmeister-Skulptur. Ich habe sie vor etwa fünf Jahren im Innenhof des Gesundheitsamtes entdeckt“, erklärt Frank Walter, Sohn des renommierten Diepholzer Künstlers Hans-Albert Walter und verwandt mit den von Sanden-Gujas. Die Skulptur war von ihrem Sockel – ein Findling – gefallen und fristete ein Dasein in Unscheinbarkeit im inzwischen von Eulen bewohnten und für Menschen unzugänglichen Innenhof des 1958 eröffneten Gesundheitsamtes. Das hätte der Tierbildhauerin thematisch sicher gefallen, denn sie tat nichts lieber, als Wildtiere zu porträtieren und zu modellieren.

Tatsächlich erhielt Edith von Sanden-Guja für den „Kormoran“ im Jahr 1964 auf der internationalen Jagd-Kunstausstellung in Florenz als weltbeste Tierbildhauerin die Goldmedaille.

Der Blick in den Innenhof des 1958 entstandenen Gesundheitsamt-Gebäudes an der Ecke Wellestraße/Friesenstraße nach damaligem Stand hoch modern und einladend gebaut, bietet heute eine verwunschene Szenerie. Der „Kormoran“ thronte seinerzeit nach der Eröffnung zunächst an einer grafisch dargestellten Wasserfläche.

Er hat ein langes Leben hinter sich: „1938 war er mit anderen naturgetreu gestalteten Tierplastiken in der ,Großen Deutschen Kunstausstellung’ im Haus der Kunst in München zu sehen“, beschreibt es Kim-Oliver Lange, Archivar der Stadt Diepholz und des Diepholzer Kreisblattes, in der Chronik von Hüde.

1958 zog der Vogel in den Innenhof ans Wasserbecken im Gesundheitsamt. 1964 erhielt Edith von Sanden-Guja in Florenz für ihn die Goldmedaille.

Was soll mit der Skulptur nun geschehen? Stefan Hempe, der Gesundheitsamtsleiter Dr. Egbert Steffen im Urlaub vertritt: „Wenn wir Mitte September in das ehemalige Diepholzer Volksbank-Gebäude umziehen, wird sie einen adäquaten Platz im Treppenhaus finden.“

Nicht wirklich ein Lachen zaubert diese Antwort auf Frank Walters Gesicht, denn er sähe dieses für die Region sehr relevante Kunstwerk eher im Entré, Foyer oder sogar im öffentlichen Raum. „Die Bronze ist Teil einer Wasseranlage wie in den 1950er Jahren geplant und realisiert“. Er hofft auf ein Umdenken bezüglich des Platzes und der Inszenierung.

Schwer ist die Bronze auf Betonsockel und ein Kulturgut für die Region. Ihr Abbild ziert den Katalog „Plastiken“ von Edith von Sanden-Guja, den ihr Ehemann 17 Jahre nach dem gemeinsamen Verlassen der ostpreußischen Heimat Ende des Zweiten Weltkrieges schriftlich festhielt. Das tat er sehr liebevoll und emanzipiert. „Die Arbeiten meiner Frau sprechen für sich“, kommentiert der Künstler und beschreibt ihr Werk eindrucksvoll.

2019 jährte sich der Todestag der Künstlerin zum 40. Mal. Mit Edith von Sanden-Guja machte in der Dümmer Region eine starke Frau Halt, die ein Erholungsheim für heimatlose Soldaten von der Front nach dem Ersten Weltkrieg leitete und schon als Jugendliche die Kunstschule in Düsseldorf besuchte. „Mir liegt die Bronze deshalb so am Herzen, um das Familienerbe zu hüten“, sagt Frank Walter, als er die Skulptur vorsichtig wieder in den Umzugs Karton legt.

Seine Großmutter Mirza Mack, geborene von Sanden, ist in Diepholz bestattet..