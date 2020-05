„Schandfleck“ verschwindet

Nach fast 20 Jahren Leerstand wird das Haus Hinterstraße 6 abgerissen

+ Nach fast 20 Jahren Leerstand wird die frühere Schlachterei Samenfeld an der Hinterstraße 6 derzeit abgerissen. Bei der Neugestaltung des Bereiches in der Diepholzer Innenstadt arbeiten die neuen Eigentümer Alexander und Susanne Günther (rechts) mit der Stadt Diepholz – hier vertreten durch Bürgermeister Florian Marré (2. von links) und die Fachdienstleiter Michael Klumpe (links) und Sebastian Dornieden – eng zusammen. Foto: Jansen

Diepholz – In bester Lage, aber schlechtestem Zustand: Seit fast 20 Jahren stand die frühere Schlachterei Samenfeld – nach deren Schließung im Jahr 1994 zeitweise von „Pizza Blitz“ genutzt – an der Hinterstraße 6 in der Diepholzer Innenstadt leer und verfiel. Derzeit wird das um 1890 entstandene Gebäude abgerissen. Die neuen Besitzer des Geländes arbeiten bei den Planungen für eine Neugestaltung des Grundstückes an der Ecke Bahnhofstraße / Hinterstraße eng mit der Stadt Diepholz zusammen. Der Abriss ist das erste Projekt, das im Rahmen der Innenstadtsanierung umgesetzt wird.