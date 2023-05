Saisonstart in Diepholz ohne „Freibadwetter“

Von: Eberhard Jansen

Spritzige Vorführung bei der Saisoneröffnung im Diepholzer Freibad Müntepark: Kinder der Tanzschule Hoppenburg wagten sich zu ihrer Vorführung trotz des kühlen Wetters in Wasser. © Jansen

„Freibadwetter“ hieß eines der Lieder, nach dem Kinder der Tanzschule Hoppenburg am Sonntag im Nichtschwimmerbecken tanzten. Doch so ein Wetter herrschte nicht zum Saisonauftakt 2023 im Diepholzer Freibad Müntepark. Der Himmel war grau, die Luft elf Grad kühl, als Marc Krempig, Bäder-Funktionsbereichsleiter der Stadtwerke Huntetal, am späten Sonntagvormittag etwa 200 Gäste zum Start der neuen Saison begrüßte. Auf sie wartete ein buntes Programm.

Diepholz – Das Programm zum Saisonstart begann mit Vorführungen der Tanzschule Hoppenburg. Die meisten der Freibad-Besucher am Sonntag waren Angehörige der tanzenden Jungen und Mädchen. Badekleidung trugen nur wenige der großen Bad-Besucher; Jacken waren angesagt. Damit die jungen Tänzer und die vereinzelten Schwimmer nicht zu sehr froren, war das Wasser auf knapp 25 Grad aufgeheizt.

Die Band der Graf-Friedrich-Schule bot Livemusik zur Saisoneröffnung im Diepholzer Freibad. © Jansen

Für Livemusik sorgte die Band des Diepholzer Gymnasiums Graf-Friedrich-Schule (GFS). Die Ortsfeuerwehr Diepholz hatte ein Fahrzeug am Rand der Liegewiese ausgestellt. Die Jugendfeuerwehr Diepholz verkaufte Würstchen und Nackensteaks vom Grill. Daneben war der Kiosk mit dem neuen Betreiber Volker Lippig geöffnet, der einen „Manta-Teller“ (Currywurst-Pommes) im Sonderangebot hatte.

Modellboote und Drohnen

Zum Programm gehörten zudem „Aqua-Cycling“ („Fahrradfahren im Wasser“), eine Foto-Box, Aktionen der Abteilungen Schwimmen und Tauchen der SG Diepholz sowie Ausstellungen und Vorführungen der Diepholzer Interessengemeinschaft Modellbau mit Modellbooten und -autos sowie der Drohnenflieger „FPV Lions Diepholz“ im TSV Aschen.

Platten gelöst

Im Vorfeld der Saisoneröffnung hatten Stadtwerke Huntetal, ihre Helfer und beauftragte Firmen viel Arbeit leisten müssen: „Es hatten sich im Winter unter anderem viele Platten der Pflasterung rund um die Becken gelöst“, erklärte Matthias Partetzke, Geschäftsführer der Stadtwerke Huntetal. Ein weiteres Zeichen, dass das Diepholzer Freibad in die Jahre gekommen ist. Der Rat hat bekanntlich beschlossen, ein neues „Allwetterbad“ im Müntepark zu bauen. Es soll das 1939 gebaute und 1972 sanierte Freibad sowie das Hallenbad an der Thouarsstraße ersetzen, das in der Basis aus dem Jahr 1964 stammt und 1998 umgestaltet wurde. Insider schätzen die Kosten grob auf etwa 20 Millionen Euro. Laut Matthias Partetzke wird derzeit die vorgeschriebene europaweite Ausschreibung der Planung vorbereitet. Wenn das gesamte Verfahren gut läuft, könnte das neue, ganzjährig zu nutzende Bad im Müntepark im Jahr 2028 in Betrieb gehen. Dann sind Nutzer und Betreiber dort unabhängig vom „Freibadwetter“.