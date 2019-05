Rund 90 Prozent für Cord Bockhop

+ Cord Bockhop (Mitte) freut sich über seinen Sieg – genauso wie (v.l.) Hermann Schröder, Dieter Engelbart, Ulf Schmidt und Ingo Estermann. Foto: Ehlers

Rund 90 Prozent der Wähler haben Landrat Cord Bockhop in seinem Amt bestätigt. In sechs der 15 Landkreis-Kommunen erhielt der 51-Jährige sogar mehr als 90 Prozent der Stimmen, konnte also einen Riesen-Erfolg verbuchen. Herausforderer Harald Wiese von der AfD musste sich mit 10,15 Prozent zufriedengeben.