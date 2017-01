Ruhige Silvesternacht

„Fehlanzeige“ der Polizei / Keine großen öffentlichen Veranstaltungen

+ In der Diepholzer Großraumdiskothek „Aero“ (früher „Luma“) war es in der Silvesternacht – anders als an normalen Wochenenden – relativ ruhig. Er spät in der Nacht wurde es voller.. - Foto: Menge

Diepholz - Die Polizei spricht von einer sehr ruhigen Silvesternacht in Diepholz. „Fehlanzeige“ stand für den Bereich des Diepholzer Kommissariats im Polizeibericht am Neujahrstag.

Relativ ruhig war es auch zum Jahreswechsel in der Diepholzer Großraumdiskothek „Aero“ (früher „Luma“) an der Thüringer Straße. Dort startete die Silvesternacht erst zu später Stunde. Da es bei vielen Jugendlichen inzwischen Mode geworden ist, zunächst privat zu feiern, verschiebt sich der Gang in die Discos immer weiter in die Nacht. Gegen 3 Uhr wurde das „Aero“ laut Betreiber Christian Zirfas deutlich voller.

Mit 140 Besuchern war das Hotel/Restaurant Castendieck in Sankt Hülfe zu Silvester voll ausgebucht, berichtete Inhaberin Martina Finkenstedt. Mit einem reichhaltigen Büfett starteten die Gäste bei Castendieck in eine rauschende Silvesternacht. Für den richtigen Schwung sorgte einmal mehr Gudrun Münning als DJ.

Größere öffentliche Veranstaltungen – wie früher eine Zelt-Party auf dem Marktplatz – fanden dieses Jahr in Diepholz nicht statt. Wohl aber viele private Feiern. Deren Überbleibsel waren gestern auf vielen Straßen in der Kreisstadt zu finden. Dort war kräftig geböllert und der verbliebene Müll bis zum Mittag noch nicht beseitigt worden – beispielsweise am Vossen Reitweg und an der Moorstraße. - ej /vm