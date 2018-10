Rückenwind vom Landkreis: Teilhabeberatung wird unterstützt

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Die Finanzierung der „unabhängigen Teilhabeberatung für den Landkreis Diepholz“ ist gesichert: Der Kreistag hat sich einmütig hinter den Antrag des gleichnamigen Vereins gestellt. Damit übernimmt, sprich spendet, der Landkreis Diepholz dem Verein den Eigenanteil in Höhe von fünf Prozent der Gesamtaufwendungen – maximal 13.824 Euro bis Ende 2020.

Mit dieser Zusage sind die Bundesmittel des Vereins gesichert. Wie bereits berichtet, war es den Akteuren um die Vereinsvorsitzende Katrin Kurtz aus Weyhe gelungen, mehr als eine Viertelmillion Euro für diese Aufgabe in den Landkreis Diepholz zu holen. Insgesamt 254.600 Euro stellt das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dafür zur Verfügung.

Das Geld fließt vor dem Hintergrund der neuen Regelungen im Bundesteilhabegesetz, das Menschen mit Beeinträchtigungen passgenaue Hilfe ermöglichen will. „Unsere Hauptaufgabe ist es, dass Menschen mit Beeinträchtigungen andere Menschen mit Beeinträchtigungen in all ihren Fragen und Nöten beraten. Wir wollen sie stärken, ihnen Mut machen und ihnen zeigen, welche Wege sie gehen können“, beschreibt Katrin Kurtz die Arbeit der „unabhängigen Teilhabeberatung“.

Wie geht es nach dem Kreistagsbeschluss konkret weiter? „Wir sind zurzeit dabei, unsere Vereinsstrukturen aufzubauen“, antwortet Katrin Kurtz. Außerdem laufe die Stellenausschreibung. Der Verein möchte eine Kraft mit sozialpädagogischer oder gleichwertiger Ausbildung einstellen – gern mit Handicap.

„Parallel suchen wir aber auch noch nach Spenden“, so die Vereinsvorsitzende. Auch wenn der Vorstand noch kein eigenes Büro für den neuen Verein gefunden hat und zunächst weiter mit dem Stuhrer Verein „Gemeinsam“ kooperiert: „Wir wollen so schnell wie möglich mit der Beratung beginnen. Das wird organisiert.“