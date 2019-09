Rückblick und flüchtige Sandmalereien

Seit 30 Jahren gibt es das Frühstückstreffen für Frauen in Diepholz. Auch beim 65. Frühstück am Samstag im Hotel Castendieck war der Saal voll. Fotos: Brauns-Bömermann

Diepholz/Sankt Hülfe - Von Simone Brauns-bömermann. „Na, 40 Eierbecher für Euer Frühstück haben wir“, hatte damals der Betreiber des Hotels Castendieck (ehemals Lohaus) geantwortet. 128 Anmeldungen zum ersten Frühstückstreffen für Frauen gab es im Jahr 1989, Es folgten 64 Treffen bis zum aktuellen Termin am Samstagmorgen.

Das 65. Frühstück fand wieder im Hotel Castendieck statt. Der Termin hat sich etabliert, und zum 30. Geburtstag trafen sich rund 200 Frauen, um sich gemeinsam relevanten Themen zum Frau sein, Glauben und der persönlichen Fortbildung zu widmen.

„1989 war das Jahr der Grenzöffnung der DDR und es ging um Weltpolitik“, beschrieb Anne-Christine Gaehler die damalige Situation und unterstrich die Parallelität im Kleinen in Diepholz.

„Wir laden einfach zum Frühstück ein“, hatten sich die 40 Frauen von damals gedacht. Heute sind es um Anne-Christine Gaehler immer noch 40 im Team der Helferinnen.

Ab 1990 fanden die rund zweieinhalb bis dreistündigen „Frühstück-Workshops“ für Geist und Seele im Diepholzer „Haus Herrenweide“ statt, zum 25. Geburtstag im Rathaussaal in Diepholz und ab 2017 in den Ratsstuben in Rehden. Zum „runden Geburtstag“ konnten die Damen durch frühzeitige Planung zurück nach Sankt Hülfe ins Hotel Castendieck.

Die damals fehlenden rund 100 Eierbecher für das erste Frühstück hatten die findigen Frauen selbst „angeschleppt“, so Gaehler.

„Immer ging es bei unseren Treffen um die eine große Liebe“, fokussierte sie die Liebe zu Gott. Und sie ließ Raum für Reflektion: „Einmal hörte ich eine Frau beim Ausgang sagen: „Na ja, das Treffen war interessant, aber ob ich mir das Nachtreffen antun muss?“ Diese Nachtreffen heißen „Nachklang“ und beleuchten in dem zweiten Termin das gehörte Thema und bieten Möglichkeit des Austausches.

„Steht doch mal bitte auf, wer damals organisiert und wer zu Gast war.“ Da standen viele Frauen und zeigten Flagge für das Format. Zu den Damen der ersten Stunde gehören Edeltraud Reitzig, Gudrun Bansen, Anita Böbisch, Ilsegret Ruge, Ursula Butenop, Angelika Ritter, Elisabeth Klement, Irene Ehlert und Renate Schütz.

Ein Blick auf die lange Liste der bislang behandelten Themen verriet: Alle hatten interessante Titel.

Mit „Gelassenheit trotz Stress“ startete die Reihe 1989. „Sandpainting“ begeisterte nun zum 30. Geburtstag. Dazwischen lagen viele Ansätze: „Wenn die Seele am Boden liegt“, „Männer machen Geschichte, Frauen machen sauber“, „Zum Glück gibt es Sinn“ oder „Wenn meine sorgsam gebügelte Lebensdecke Falten bekommt“ zeigte einen Auszug der Vorträge. Ab 2010 doppeln sich einige an zwei Terminen wegen der großen Nachfrage.

Zum Geburtstag am Samstag gab es ganz besondere Musik des sechsköpfigen Mädchenensembles der Gemeinde Lemgo. Junge Frauen, die von Glauben und Hoffnung direkt in die Herzen der Diepholzerinnen sangen und von Gaehler mit „Das große Geschenk des Glaubens ist das Trotzdem“ kommentiert wurde. „Wir sind heute durch das Netzwerk Kirche hier“, erklärte Ensemble-Leiterin Cornelia Koop.

Wenn sicherlich einige Vorträge der vergangenen 30 Jahre ein Staunen auf die Gesichter zauberten, die Sandmalerei live am Samstag verzauberte vollständig.

Die Missionarin Conny Klement aus Langgöns bei Wetzlar malte großes Kino in schwarz-weiß mit der biblischen Geschichte von Maria Magdalena, einer gemalten Zugabe und einem Segen. Eine kulturelle Reise mit klassischer Musik, Live-Malerei und Lesung begann. Ein Zauber durch Live-Kunst über das Leben – in Sand gemalt, bestaunt und schnell wieder weggewischt – ergriff den Saal.

Diese Kunst war flüchtig, aber nicht auf Sand gebaut, sie hielt nach. Klements Malerei wurde durch eine Kamera aufgenommen und über Beamer auf eine durchsichtige Leinwand von hinten an die Zuschauer projiziert.

Ihr Talent, Bilderbuchkino in Sand online zu präsentieren, erntete höchsten Respekt. „Das mit dem Sand habe ich in Brasilien gelernt, als ein Freund Kindern auf dem Boden Geschichten in Sand gemalt erzählte“, so Conny Klement.

„Tschüss und seid gewappnet gegen den schrägen Alltag“, schloss Anne-Christine Gaehler die das 65. Frauenfrühstückstreffen und lud zum Nachklang am Freitag, 20. September, um 16 Uhr ins Technikmuseum nach Heede und zum nächstens Frauenfrühstück am Samstag, 18. Januar, ins Hotel Castendieck ein.