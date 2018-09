Diepholzer Schloss als Kunstmotiv in den USA

Diepholz - Von René Schütte. Benutzten Teebeuteln ein zweites Leben geben, das schafft Ruby Silvious, eine Künstlerin aus den USA. Auf ihren 4,5 mal 6 Zentimeter großen „Leinwänden“, die sonst nur noch im Mülleimer ein neues Zuhause fänden, verewigt sie Motive aus aller Welt. Nun geriet in Amerika auch die Stadt Diepholz – genauer gesagt das Diepholzer Schloss – in den Fokus der „Kunstverwerterin“.

Die Redakteure des Kundenmagazins der Diepholzer Bio-Firma Lebensbaum stießen bei ihrer Suche nach einem skurrilen und besonderen Kunstprojekt für die Rubrik „Warum tust du das?“ auf Ruby Silvious. Bei der Internetrecherche auf mehreren Social-Media-Plattformen fielen Anne Ludwig, Mitarbeiterin der Lebensbaum-Unternehmenskommunikation, und Vorstandsmitglied Maren Walter Kunstwerke auf Teebeuteln auf. „Wir waren sofort von dieser Kunstform beeindruckt“, berichtet Maren Walter: „Vor allem der Nachhaltigkeitsgedanke hat uns beeindruckt“. Kurz darauf kontaktierte Anne Ludwig die US-Künstlerin und erhielt auch prompt eine Antwort.

Mit einem kurzen Interview für das Kundenmagazin „Der Lebensbaum“ ging der mittlerweile seit acht Wochen bestehende Deutsch-Amerikanische-Kontakt weiter. Via E-Mail erklärte die sich selbst als „Kunstverwerterin“ bezeichnende Künstlerin, dass sie schon seit Jahren weggeworfene Materialien in ihren Werken verwendet, berichtet das Magazin „Der Lebensbaum“: Als passionierte Teetrinkerin sei es für sie nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sie auch gebrauchte Teebeutel als Material entdeckte.

Als Dankeschön und Zeichen der Anerkennung schickte das Unternehmen Lebensbaum der Künstlerin, die in Coxsackie/New York wohnt, eine kleine Auswahl an Teesorten zu. Da dabei auf die Einfuhrbestimmungen für Lebensmittel der USA geachtet werden musste, durfte nur eine begrenzte Auswahl „über den großen Teich“ geschickt werden, zu der auch der „Earl Grün“ (Bio-Grüntee) gehörte.

+ „Kunstverwerterin“ Ruby Silvious aus den USA. © Silvious

Letzte Woche, beim morgendlichen Besuch ihres privaten Instagram-Accounts, konnte Maren Walter kaum ihren Augen trauen. Auf einem geposteten Bild der auf den Philippinen geborenen Künstlerin war das Diepholzer Schloss zu sehen. Gemalt mit Aquarellfarben, zeigt sie eines der Wahrzeichen der Stadt Diepholz auf zwei benutzten Teebeuteln. Als „Leinwand“ dienten der „Kunstverwerterin“ zwei der zugeschickten „Earl Grün“-Beutel.

Ruby Silvious habe sich einfach im Internet über die Kreisstadt informiert und sei dabei über das Diepholzer Schloss gestolpert, das ihr sofort ins Auge fiel, erklärt Maren Walter. Ohne lange zu zögern, wählte Silvious das zwischen dem zehnten und elften Jahrhundert errichtete Bauwerk als Motiv und überraschte somit das Redaktionsteam des Kundenmagazins „Der Lebensbaum“ in Diepholz.

Weitere Zusammenarbeit erwünscht

„Das Kunstwerk müssen wir unbedingt haben“, lautet die einhellige Meinung von Maren und ihrem Vater Ulrich Walter, Unternehmensgründer von Lebensbaum. Auch eine zukünftige Zusammenarbeit mit der in den Vereinigten Staaten lebenden Künstlerin wird angestrebt. So möchte man zunächst den Kontakt weiter ausbauen und eine mögliche Ausstellung in Deutschland im nächsten Jahr unterstützen, erklärt Maren Walter.

Online verkauft die US-Künstlerin bereits ihre Miniaturkunstwerke auf ihrer Homepage (www.rubysilvious.com).

Zusätzlich veröffentlichte sie im Jahr 2016 ein Buch über ihre Teebeutelkunstwerke unter dem Namen „363 Days of Tea“. Kleidungsstücke aus gebrauchten Teebeuteln herzustellen, gehöre zu ihren nächsten Plänen, so „Der Lebensbaum“.

Außerdem arbeite Ruby Silvious derzeit an einem Bildband mit einer Sammlung ihrer bisherigen Kunstwerke mit weggeworfenen Materialien.