Rote Gebiete: Vierte Neuausweisung in vier Jahren erhitzt Gemüter

Von: Marc Lentvogt

Güllefass im Einsatz: Ohne eine bedarfsgerechte Düngung fürchten die heimischen Landwirte negative Auswirkungen auf die Gesundheit von Pflanzen und Boden. © Landvolk Diepholz

Die roten Gebiete werden im Land Niedersachsen voraussichtlich bald zum vierten Mal neu ausgewiesen. Das Landvolk Grafschaft Diepholz ist nicht begeistert.

Landkreis Diepholz – Sie schrumpfen, sie wachsen, sie sorgen für Streit. Rote Gebiete, Flächen auf denen Landwirte unter anderem die Stickstoffdüngung reduzieren müssen, sind seit 2019 für Konflikte zwischen Politik und Landwirten verantwortlich, insbesondere, weil die betroffenen Gebiete seitdem drei Mal neu definiert wurden.

EU kritisiert Deutschland seit Jahren für zu geringes Engagement gegen Nitrat im Grundwasser

Die vierte Neuausweisung in genauso vielen Jahren ist bereits in der Diskussion, sie könnte im September oder Oktober in Kraft treten. Beim Landvolk Kreisverband Grafschaft Diepholz fehlt dafür jedes Verständnis, denn für manchen Landwirt ändere sich jährlich, was sie dürfen und was nicht. „Man hat das Gefühl, das Land spielt mit seinen Landwirten Hase und Igel“, wird Theo Runge, Vorsitzender des Landvolks Grafschaft Diepholz, in einer Mitteilung zitiert.

Was das Landvolk derzeit besonders stört: Zwischen Deutschland und der Europäischen Union gab es über Jahre Streit, da die EU-Kommission der Meinung war, Deutschland würde zu wenig gegen Nitrat im Grundwasser tun. Am 1. Juni wurde das Vertragsverletzungsverfahren eingestellt, Deutschland ist einer Strafe in zweistelliger Millionenhöhe entgangen.

Stefan Meyer kritisiert Niedersachsens Landesregierung. Sie habe Standortnachteile gegenüber Bayern zu verantworten. © Landvolk Diepholz

Auf der Internetseite des Landesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz heißt es, dass die nun nahende Vergrößerung der Gebietskulisse bereits zu Jahresbeginn angekündigt war. SPD-Landtagsmitglied Dennis True hat dazu auf Nachfrage der Kreiszeitung schriftlich ergänzt: „Das war auch ein wichtiger Baustein zur Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens seitens der EU gegen die Bundesrepublik.“

Das Landvolk hat für diese Sicht, die True mit dem Land teilt, kein Verständnis, wie Stefan Meyer, Pressereferent Agrarpolitik, auf Nachfrage betont, denn sie fuße auf Vermutungen: „Wer es in der Politik ernst meint, muss nun die Spielräume nutzen, um die heimische Landwirtschaft zu stärken.“

Landvolk: Land Niedersachsen ist für Standortnachteile gegenüber Bayern verantwortlich

Es kommt nicht von ungefähr, dass sich die Landvolk-Kritik stärker gegen das Land Niedersachsen richtet, als gegen Bund und EU. Das Land hat sich strengere Regeln gesetzt, als Bundesrepublik und Europäische Union es vorgeben. Dadurch würden Standortnachteile beispielsweise gegenüber Bayern entstehen, wo das Regelwerk weniger streng sei, so das Landvolk.

Doch der Verband kritisiert nicht nur die geplante Neuausweisung selbst, sondern auch den Grund für diese. Im neuen Verfahren, so beschreibt es die Landesregierung, wurden „aus Vorsorgegründen auch die Nitratabbauprozesse im Grundwasser“ berücksichtigt. Das heißt, dass bei der Ausweisung der roten Gebiete nicht mehr nur der gemessene Nitratwert entscheidend ist, sondern auch die Geschwindigkeit, mit der das Grundwasser Nitrat abbaut. Mittlerweile gebe es plausible Daten, mit denen sich das begründen lasse. In den Worten von Landvolk-Geschäftsführer Dr. Jochen Thiering klingt das hingegen so: „Mit diesem Vorgehen wird also für die Ausweisung der Roten Gebiete mehr Nitrat bei den Messstellen angenommen als tatsächlich gemessen wurde.“

Der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis True. © Gregor Hühne

Dennis True betont, dass das Verfahren für ihn keine Strafe gegen einen Akteur darstellt: „Eine hohe Grundwasserqualität hilft aber am Ende der ganzen Allgemeinheit und das schließt auch die landwirtschaftlichen Betriebe mit ein.“

Bei allem Streit gehört zur Wahrheit, dass Landwirtschaft und Politik das gleiche Ziel haben, sowohl was die Qualität des Grundwassers angeht, als auch den Umgang mit Verschmutzungen. Als Lösung nennen alle Beteiligten das Verursacherprinzip.

Ginge es nach dem Landvolk, könnte es bereits eingeführt sein, da in der Düngedatenbank Enni die notwendigen Daten erhoben werden, so Stefan Meyer: „Wir haben einen Vorteil gegenüber anderen Bundesländern, die das nicht haben.“ Das sahen 2022 auch Landes-Landwirtschaftsministerin Barbara Otte-Kinast und der damalige Umwelt- und heutige Wirtschaftsminister Olaf Lies so, doch seitdem hat dieser Vorschlag auf Bundesebene nicht verfangen und das Warten dauert an.

Neuausweisung roter Gebiete ‒ können Betriebe auf andere Pflanzen umstellen? In einem roten Gebiet gelten für Landwirtinnen und Landwirte zahlreiche Einschränkungen. „Der größte und am meisten kritisierte Einschnitt ist die Düngung unter Bedarf der Pflanzen“, schreibt Stefan Meyer vom Landvolk Grafschaft Diepholz. In der Folge komme es zu geringeren Erträgen. Die Kreiszeitung wollte wissen: Lohnt sich der Umstieg auf andere Pflanzen, und ist dieser überhaupt zu bewerkstelligen? Stefan Meyer, Pressereferent Agrarpolitik beim Landvolk Grafschaft Diepholz, geht davon aus, dass Landwirte sich sicher zweimal überlegen, ob sie Kulturen wie Raps oder Brotweizen mit hohem Stickstoff-Bedarf in roten Gebieten anbauen. Stattdessen könnten Mais, Zuckerrüben oder Kartoffeln Vorteile bieten. Die Entscheidung könne aber nicht nur anhand der reduzierten Stickstoffdüngemenge getroffen werden. Kulturen wie Zuckerrüben haben höhere Ansprüche an die Bodenqualität, der Kartoffelanbau benötigt, beispielsweise in Form von Kartoffelrodern, eine bestimmte Mechanisierung. Darüber hinaus unterscheiden sich die Vertriebswege und Kartoffeln können „höchstens alle vier Jahre auf derselben Fläche angebaut werden“.

Entsprechende Entscheidungen würden außerdem mit weiteren Aspekten wie der Anpassung der Fruchtfolge einhergehen. Landwirte müssten sich, auch das gehört zum Betrieb dazu, zudem damit auseinandersetzen, welchen und wie viel Dünger sie gegenüber ihrer eigentlichen Planung kaufen müssen.