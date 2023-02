„Rosa“-Contest: Die GFS-Band „The Search“ geht mit Vorfreude ins Finale und verspricht viel Action auf der Bühne

Sie wollen die „Rosa“ nach Diepholz holen: „The Search“ von der Graf-Friedrich-Schule mit (v.li.) Arne Woyciniok, Filippo Tomasi, Josef Schupp, Thilo Politzky, und Johannes Schult sowie (vorne v.li.) Merle Mackenstedt und Nhu Nguyen. © GFS

Gewinnt sie den Tag im Tonstudio? Die GFS-Band „The Search“ steht in der Endrunde des „Rosa“-Musikwettbewerbs. Die sieben Musiker versprechen für das Finale viel Action auf der Bühne.

Diepholz – Sie geben sich im Gespräch alle Mühe, cool zu bleiben. Im Moment gelingt das auch noch, denn bis zum Finale im „Rosa“-Musikwettbewerb sind es noch ein paar Tage. Wieso also schon aufgeregt sein? Erst am 10. März gilt es für die Band „The Search“, dann dürfen sich die sieben Schülerinnen und Schüler der Graf-Friedrich-Schule Diepholz bei der Endrunde des regionalen Contests erneut einer Jury vorstellen. Das Ziel: Natürlich Platz eins und die Siegprämie, die sicherlich jeden jungen Musiker locken würde. Einen Tag im Tonstudio gibt es zu gewinnen. „Das wäre natürlich cool“, sagt Band-Mitglied Filippo Tomasi, und es ist dann doch schon so etwas wie ein Kribbeln zu spüren.

Ein Gewinner ist die von GFS-Musiklehrer Max Koch geleitete Band eigentlich schon jetzt. Denn es ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit, dass „The Search“ beim Finale dabei ist. Insgesamt 14 Bands und Musikprojekte aus den Landkreisen Diepholz, Verden und Nienburg hatten sich für den Vorentscheid angemeldet, fünf davon haben es in die Endrunde geschafft. „The Search“ gehört dazu und möchte nun die Nachfolge der Band „Good to Bee“ des Twistringer Gymnasiums, die 2019 die bis dato letzte Austragung des „Rosa“-Musikwettbewerbs gewonnen hatte, antreten.

Das ist „The Search“: Sieben junge Musiker aus Diepholz, Lemförde, Rehden und Wetschen Die GFS-Band „The Search“ besteht aus sieben jungen Musikern. Die Besetzung: Nhu Nguyen, 19, aus Diepholz (Keyboard), Arne Woyciniok, 17, aus Diepholz (Keyboard), Johannes Schult, 19, aus Lemförde (Schlagzeug), Josef Schupp, 18, aus Diepholz (Bass), Merle Mackenstedt, 17, aus Rehden (Gesang), Filippo Tomasi, 18, aus Diepholz (Gitarre), Thilo Politzky, 17, aus Wetschen (Gitarre). „The Search“ ist beinahe identisch mit der Band „Unation“, die in Diepholz schon einige Auftritte hatte. Fünf der sieben Mitglieder sind auch bei „Unation“ aktiv. In der aktuellen Besetzung besteht „The Search“ seit etwa eineinhalb Jahren.

Doch ob sie Außenseiter oder Favorit sind, das lässt sich im Vorfeld unmöglich sagen. Zu wenig wissen die Diepholzer über die Mitbewerber. Fotos haben sie sich schon mal angeguckt, aber Videomaterial gibt es kaum. „Für uns wird das eigentlich ein Blind Date“, scherzt Johannes Schult, der Schlagzeuger. Qualifiziert für das Finale haben sich auch das Blasorchester des Johann-Beckmann-Gymnasiums aus Hoya, die Bands „Rockin’ Gudewill“ der Gudewill-Schule aus Thedinghausen und „Tuesday“ des Gymnasiums Bruchhausen-Vilsen sowie die „Rays“ vom Gymnasium am Markt in Achim. Es sind teils unterschiedliche Genres, in denen die Teilnehmer zu Hause sind, der Vergleich dürfte damit nicht immer leicht fallen. Aber – so heißt es in der Beschreibung des Wettbewerbs – wichtig sei, „die musikalische Kreativität und Leistung unter Beweis zu stellen“. So kann auch Blasorchester gegen Rockband antreten.

„The Search“ verorten sich ganz klar in der Sparte Rock. Zum Repertoire, mit dem die Band im Dezember beim Vorentscheid im Diepholzer Theater die Jury überzeugte, gehörten Klassiker wie „I love Rock ‘n’ Roll“ von Joan Jett & The Blackhearts, „Sweet child of mine“ von Guns ‘n’ Roses oder „Fire“ von Jimi Hendrix. Aber auch Coverversionen von Pop-Songs wie „Set fire to the rain“ von Adele und „Crazy in love“ von Beyonce. Ein buntes Programm also, das bei „The Search“ aber eine besondere Würze bekommt. „Bei uns ist ziemlich viel Action auf der Bühne“, meint Josef Schupp, der Mann am Bass. Und kaum hat er es gesagt, zücken andere Band-Mitglieder ihre Handys, zeigen Videoschnipsel von früheren Auftritten. Und ja, zu dem, was sie auf der Bühne zeigen, lässt sich Action sagen. Nur etwas ausgefeilter darf es wohl noch sein – meint jedenfalls Keyboarderin Nhu Nguyen, die für die Tage bis zum Auftritt als Arbeitsauftrag ausgibt: „Unsere Bühnenpräsenz können wir noch ein bisschen auffrischen.“

Und vor allem proben, proben, proben, damit am 10. März alles sitzt. 1 000 Leute werden dann im Publikum sein – nie war die Kulisse für die sieben jungen Musiker bislang größer. „Das wird sicher eine Erfahrung, vor so vielen Menschen zu spielen“, schwärmt Bassist Josef. Die Schulleitung der GFS will „The Search“ beim Finale so gut es geht unterstützen, will einen Bus chartern und Fans aus Diepholz nach Bruchhausen-Vilsen bringen. „Auch bei der Schulleitung ist das Interesse groß“, sagt Lehrer Koch.

„Rosa“-Neulinge sind „The Search“ übrigens nicht. Mit einem anderen, größeren Musik-Projekt der GFS waren sie 2019 schon am Start, kennen also die Atmosphäre. Aber so als Band – das ist dann doch neu, räumt Nhu Nguyen ein: „Wir alle lieben die Musik. Und zu siebt auf der Bühne zu stehen, das bringt uns total zusammen. Wir sind voller Vorfreude.“

Das ist „Rosa“ - regionaler Wettbewerb für junge Bands und Musikprojekte „Rosa“ ist ein Projekt des Rotary Club Bruchhausen-Vilsen, der die allgemeinbildenden Schulen der Landkreise Diepholz, Verden und Nienburg zu diesem alle zwei Jahre ausgerufenen Musikwettbewerb (die Ausgabe 2021 fiel aus) einlädt. Der Club möchte mit dieser Aktion die musikalische Bildung fördern. Beim Finale in der Mensa-Halle des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen am 10. März wird eine unabhängige und kompetente Jury über den Gewinner der „Rosa 23“ entscheiden. Siegprämie ist ein Tag im Tonstudio, jeder Finalist erhält zudem 500 Euro. Die Aktion wird unter anderem von der Mediengruppe Kreiszeitung unterstützt.