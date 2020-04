Riesen-Enttäuschung: Kein Zeltlager

2020 nicht möglich: Spaß ist Programm beim Kreisjugenfeuerwehrzeltlager – wie auf diesem Foto 2019 in Barver. In diesem Jahr werden die Teilnehmer wegen Corona verzichten müssen. ArchivFoto: Schubert/Lagerzeitung

Landkreis Diepholz - Von Anke Seidel. Es gilt als größtes Jugendfeuerwehrzeltlager in Niedersachsen – und fällt in diesem Jahr Corona zum Opfer: Die vom 18. bis zum 26. Juli geplante Großveranstaltung ist abgesagt. Und die Enttäuschung bei allen Beteiligten groß, denn die Vorbereitungen für das Zeltlager 2020 in Cornau laufen seit fast drei Jahren.

Aber die Kreisfeuerwehr verweist auf die aktuellen Entscheidungen der Landesregierung zum Schutz vor Neuinfektionen: Großveranstaltungen mit mehr als 1 000 Teilnehmern sind – mindestens – bis zum 31. August verboten.

„Daher bleibt uns leider nichts anderes, als das Zeltlager der Kreisjugendfeuerwehr Diepholz, bei dem sich inklusive allen Helfern täglich zwischen 2 000 und 3 000 Personen aufgehalten hätten, für dieses Jahr abzusagen“, so Matthias Thom als Pressesprecher der Kreisfeuerwehr. Er betont: „Eine Verlegung der Veranstaltung in diesem Jahr kommt, unter anderem aus logistischen und zeitlichen Gründen, nicht in Frage.“

Das ist eine bittere Pille für die gastgebende Feuerwehr in Cornau. Denn deren Helfer hatten schon Anfang 2018 mit der Planung begonnen. Das rund zwölf Hektar große Gelände an der Speckener Straße ist längst vorbereitet: Seit sieben Monaten schon liegen die Strom-, Wasser- und Abwasserleitungen für das riesige Zeltdorf, in dem mehr als 2 000 Jugendliche und Betreuer mit Unterstützung von rund 500 Helfern eine Ferienwoche mit Wettbewerben und buntem Unterhaltungsprogramm verbringen wollten.

„Es gibt Leute, die haben sich eine Woche Urlaub genommen, um Leitungen in die Erde zu legen“, berichtet Marco Striethorst, stellvertretender Ortsbrandmeister und Mitglied im Organisationsteam. Das Gremium trifft sich seit fast drei Jahren in der Regel einmal pro Woche. „Dazu kommen 40 Fachbereichsleiter“, erläutert Marco Striethorst. Diese Helfer kümmern sich um Technik, Wettkampfplätze, das Tages- und das Nachtcafé und viele andere Angebote mehr. „Wir haben auch viele Sponsoren im Boot“, fügt er hinzu.

Nicht nur das große Veranstaltungszelt ist längst gebucht. Die Feuerwehr hat auch Bausätze für 45 Holzgarnituren gekauft und sie längst zusammengebaut. Vorgesehen war, sie nach dem Zeltlager an Privatpersonen zu verkaufen – dieser Plan wird jetzt vorgezogen. „Etwa die Hälfte der Garnituren ist schon reserviert“, sagt Marco Striethorst, „für die anderen suchen wir aber noch Käufer“.

Bis zum Schluss – bis zur Entscheidung der Landesregierung – war das große Team der ehrenamtlichen Helfer im Einsatz. Genau ihnen zollt der stellvertretender Ortsbrandmeister große Anerkennung: „Allen ein Riesen-Dankeschön“ für die ungezählten Stunden kostenloser Unterstützung.

Natürlich würden sich die Gastgeber freuen, wenn das Zeltlager in Cornau doch noch irgendwann stattfinden könnte. Also im Jahr 2021? „Das wissen wir noch nicht. Was passieren wird, steht völlig in den Sternen“, so Marco Striethorst.

Die Entscheidung darüber, in welchem Jahr in welchem Ort im Landkreis Diepholz das Zeltlager aufgeschlagen wird, trifft die Delegiertenversammlung der Kreisjugendfeuerwehr, die regelmäßig unter der Leitung ihres Vorsitzenden Lars Genthe tagt. Laut ihrem Beschluss ist 2021 Bruchhausen-Vilsen Schauplatz für die Großveranstaltung. Danach soll Weyhe Gastgeber sein.

Ob das so bleibt oder ob es zu neuen Beschlüsssen kommt, ist zurzeit noch völlig unklar. „Wir sind bereits im engen Kontakt mit dem Organisationsteam in Cornau und prüfen im Moment neue Möglichkeiten“, so Kreisfeuerwehr-Pressesprecher Matthias Thom. Zurzeit laufen demnach „ganz, ganz, viele Gespräche“. Denn Ziel ist es, zu einer für alle Beteiligten tragbaren Lösung zu kommen.

Die Absage des Zeltlagers trifft die Kreisjugendfeuerwehr besonders hart, weil es die 40. Auflage ihrer Großveranstaltung gewesen wäre. In vielen Familien von Jugendfeuerwehrmitgliedern ist es üblich, die erste Woche der Sommerferien nicht für den Urlaub zu verplanen: „Dann ist Zeltlager!“

Gibt es Wettbewerbe und Unterhaltung möglicherweise in abgespeckter Form, auf örtlicher Ebene? „Ich gehe davon aus, dass unsere Jugendfeuerwehrwarte kreativ sind“, antwortet Matthias Thom auf diese Frage. Und verspricht, über weitere Entscheidungen zeitnah zu informieren.