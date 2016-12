Riesen-Bahnhofsmodell im Vorgarten

Idee beim jährlichen Treffen

+ © Jansen Wolfgang Pinkes an seinem zwei Meter hohen Modell des Diepholzer Bahnhofs, das für viel Aufsehen sorgt und noch bis Mitte Januar in seinem Vorgarten an der Schloßstraße steht. Davor der ebenfalls von dem 52-Jährigen gebaute Zug „Glühwein-Express“. © Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Den „Glühwein-Express“ gibt es schon länger. Jedes Jahr am vierten Advent kommt der selbstgebaute Zug aus Holz zum Einsatz – wenn Wolfgang Pinkes und seine Lebensgefährtin Martina Winkler traditionell Freunde und Nachbarn zum vorweihnachtlichen Treffen an seinem Haus an der Schloßstraße 32 begrüßen. Nach einigen Gläschen versprach Pinkes im vergangenen Jahr: „Der Zug bekommt einen Bahnhof!“ Was aus dieser Schnapsidee entstand, sorgt jetzt bei Passanten für Aufsehen: Der Diepholzer Bahnhof als Riesen-Modell.

Zwei Meter hoch und 3,80 Meter breit ist das Werk, das im Vorgarten steht. Wolfgang Pinkes hat das Modell komplett selbst gebaut – aus Spanplatten, die bei der Gestaltung der neuen Terrasse übrig geblieben waren.

„150 Stunden habe ich gebraucht“, berichtete der frühere Berufssoldat, der 14 Jahre lang „Spieß“ der Sanitätsstaffel auf dem Diepholzer Fliegerhorst und in seiner Freizeit Fußballtrainer der SG Diepholz war. Anhand von Fotos hat er das Modell konstruiert und gebaut – allerdings nicht ganz originalgetreu, wie er zugibt. Das 1873 eröffnete Original-Gebäude, das der private Eigentümer zurzeit saniert und innen neu gestaltet, hat zum Beispiel keine Uhr im Eingangsbereich. Aber der Gesamteindruck stimmt. Der Bahnhof der Kreisstadt ist für staunende Passanten an der Schloßstraße gleich erkennbar. Das Modell zeigt ihn vom Bahnsteig aus – mit dem Zug „Glühwein-Express“ davor.

Kinder wie ältere Bürger bleiben stehen und schauen sich das aufwändige Werk an – sehr zur Freude des Erbauers. Bei Dunkelheit ist das Riesen-Modell beleuchtet.

„Ich hätte nicht gedacht, dass es soviel Arbeit ist“, berichtet Wolfgang Pinkes. Doch sie hat sich gelohnt. Bei dem vorweihnachtlichen Freundes- und Nachbartreffen in diesem Jahr war das Modell die Attraktion.

Noch zwei Wochen bleibt der Diepholzer Bahnhof als Modell in dem Vorgarten an der Schloßstraße 32 stehen. Dann baut ihn Wolfgang Pinkes wieder auseinander und das Werk verschwindet gemeinsam mit dem Zug „Glühwein-Express“ im Keller – bis zum nächsten Jahr zum traditionellen vorweihnachtlichen Treffen.

Was Wolfgang Pinkes, der aus der Eifel stammt und 1996 über die Bundeswehr nach Diepholz kam, besonders freut: Obwohl das Modell vom Gehweg aus leicht erreicht werden kann, wurde es bislang nicht beschädigt. Der 52-Jährige hofft, dass das so bleibt. Und nicht nur er.