Rheuma-Liga Diepholz: Auflösung abgewendet

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Die Rheuma-Liga Diepholz ist gerettet. Der etwa 290 Mitglieder großen Arbeitsgemeinschaft hatte die Auflösung gedroht, da sich bei der Jahreshauptversammlung Anfang März kein neues Leitungsteam gefunden hatte.

Bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung am Donnerstagabend präsentierte Hans-Joachim Metzig, Geschäftsführer der Rheuma-Liga Niedersachsen, eine Lösung: Er schlug Pierre Wiedmann, Geschäftsführer des Diepholzer „Sauna- und Sportparadies“, als neuen Leiter vor. Wiedmann wurde von den 117 Rheuma-Liga-Mitgliedern, die zu der außerordentlichen Versammlung gekommen waren, einstimmig gewählt.

Auch die von Metzig als stellvertretende Leiterin vorgeschlagene Diepholzerin Anja Kolodziej bekam alle Stimmen. Sie ist Physiotherapeutin und langjährige Mitarbeiterin des „Sauna- und Sportparadies“.

Die bisherige Leitungsteam-Vorsitzende Gerlinde Bankmann, die wie schon vor drei Jahren angekündigt im März nicht wieder für diesen Posten kandidiert hatte, bleibt im Leitungsteam der Diepholzer Rheuma-Liga – nun als Beisitzerin. Einstimmig und mit großem Beifall wählten die Mitglieder sie in dieses Amt.

Die außerordentliche Versammlung, zu der der Geschäftsführer aus Hannover die Mitglieder satzungsgemäß eingeladen hatte, fand im „Sauna- und Sportparadies“ statt. Mit dessen Geschäftsführer Pierre Wiedmann hatte er schon im Vorfeld Gespräche geführt. Wiedmann stellte sich vor seiner Wahl den Mitgliedern vor. Der aus Minden stammende 46-Jährige hat Sport studiert und vor etwa einem Jahr gemeinsam mit zwei Partnern das „Sauna- und Sportparadies“ von Manuela Steffens-Kirchner übernommen.

Zu der privatwirtschaftlichen Einrichtung an der Moorstraße in Diepholz gehört auch der Rehasport-Verein, der Rehabilitationssport – Bewegungstraining in Gruppen – anbietet.

Hans-Joachim Metzig: „Es soll alles so bleiben, wie es ist“, sprach er die Organisation der Angebote in der Rheuma-Liga Diepholz an.

Zu Beginn der Versammlung hatte er den Landesverband der Rheuma-Liga Niedersachsen und dessen Angebote vorgestellt. Der Verband hat 60 000 Mitglieder und einen Jahresumsatz von 19 Millionen Euro. Die Hilfs- und Selbsthilfegemeinschaft umfasst 107 Arbeitsgemeinschaften – wie die Diepholzer.

Metzig kritisierte, dass es für die medizinische Versorgung zu wenig Rheumatologen gebe.

Rheuma ist ein Sammelbegriff für meist chronische Erkrankungen von Muskeln, Gelenken und Skelett.

Die örtlichen Arbeitsgemeinschaften der Rheuma-Liga bieten Aktivitäten wie Funktionstraining, Trocken- und Warmwassergymnastik an. In Seminaren werden Hilfe zur Selbsthilfe, Erfahrungsaustausch, Entspannungsmöglichkeiten oder einfach Spaß und Geselligkeit angeboten.

Nähere Informationen

www.rheuma-liga-nds.de