Restaurants bereit für den Neustart

Startklar: Zekiye Köseoglu, eine der zwei Inhaberinnen des Restaurants „Harbi“ in Bassum (Bild links) und der Kirchweyher Hof freuen sich auf die Rückkehr der Gäste nach der Corona-Pause. Fotos: Jantje Ehlers

Endlich wieder die Lieblingspizza oder ein leckeres Steak essen: Nicht nur eine gute Nachricht für Gourmets und Restaurant-Liebhaber. Ab Montag dürfen Gastronomen den Betrieb ihrer Gaststätte, ihres Restaurants oder Cafés in Niedersachsen – unter Auflagen – wieder aufnehmen. Wie bereiten sie sich auf die Wiedereröffnung vor? Wir haben mit mehreren Gastronomen gesprochen.

VON LARA TERRASI

Landkreis Diepholz – Attila Diels vom Restaurant „Nadtila“ in Diepholz steht am Donnerstag der bevorstehenden Wiedereröffnung mit gemischten Gefühlen gegenüber. Die Gastronomen wissen zu diesem Zeitpunkt kaum etwas über die Auflagen. „Der Dehoga hat heute eine Richtlinie rausgegeben, aber das ist noch nicht der endgültige Plan. Und dann ist das natürlich auch schwer, das am Wochenende umzusetzen“, erzählt Diels, der das Restaurant zusammen mit seiner Frau Nadine betreibt.

„Wir freuen uns, aber wir fragen uns auch, ob die Leute kommen. Ob sie das Geld haben. Und wir wissen nicht, mit wie viel Personal wir arbeiten sollen.“ Er sagt weiter: „Zwei Haushalte dürfen sich ja jetzt treffen, aber die Frage ist: wie viele Personen?“

Ein bisschen mehr Klarheit gibt es am Freitagabend – mit dem Hygienekonzept des Wirtschaftsministeriums (Siehe Infokasten). Wie will Diels das umsetzen, etwa den Verzicht auf herkömmliche Speisekarten? „Die Gäste können auf unsere Homepage zugreifen und dort die Speisekarte runterladen.“ So können sich die Kunden im Voraus oder vor Ort ihr Gericht heraussuchen.

Montags und dienstags ist im „Nadtila“ Ruhetag. Am Mittwoch würde es um 17.30 Uhr für rund 60 Personen wieder losgehen. Normalerweise hat das Restaurant Platz für doppelt so viele Gäste.

„Es ist schön, dass wir wieder aufmachen können. Außer-Haus zu verkaufen, ist etwas ganz Anderes“, sagt Frank Bölling, Inhaber des Kirchweyher Hofs. Wenn es wieder losgeht, werden die Mitarbeiter Spuckschutze tragen. „Mit Mundschutz zu arbeiten und zu bedienen, ist sehr anstrengend“, erklärt der Gastronom, der in Corona-Zeiten Platz für etwa 45 Gäste hat. „Was aber noch fehlt, sind die Geburtstage, Beerdigungen und Kaffeetafeln. Das ist alles weggefallen. Das ist ganz erheblich“, bedauert Bölling.

Die Inhaberin des Restaurants „Harbi“ in Bassum, Serap Bastürk, hatte als allererstes den Gedanken: „Was müssen wir beachten, und wie arbeiten wir? Die letzten Wochen waren sehr schlimm. Wir alle haben gewartet und uns gefragt: Wann kann es wieder losgehen?“ Am 7. Januar hatte sie das Restaurant zusammen mit ihrer Schwester Zekiye Köseoglu eröffnet. Rund 45 Gäste können ab nächster Woche im Restaurant Platz nehmen.

Sie freut sich, dass es wieder losgeht. „Wir werden Abstand zu den Kunden halten, und wir werden, so oft es geht, die Türgriffe von innen und außen desinfizieren.“ Montags ist Ruhetag, am Dienstag soll es um 17 Uhr losgehen.

Das Landhaus Nordloh in Sulingen öffnet am 15. Mai ab 18 Uhr wieder die Türen für seine Gäste. „Bei 30 Personen haben wir genug Platz, sodass wir die Abstände einhalten können“, sagt Inhaber Wilhelm Nordloh. Die Regelung, dass die Gäste bei den Gastronomen für einen Krankheitsfall ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen, findet er sinnvoll.

Die Atmosphäre in den Restaurants wird sicherlich eine andere sein als gewohnt, aber es ist zumindest ein Schritt in Richtung Normalität.