„Die rennen uns die Bude ein“

Diepholz - Von Sven Reckmann. Das Thema Windkraft macht mobil: Rund 90 Interessierte verfolgten im Ratssaal die Informationsveranstaltung zur möglichen Ausweitung der Windkraft-Nutzung in Diepholz, darunter viele Einwohner aus dem Diepholzer und Sankt Hülfer Bruch, die von den Planungen direkt betroffen wären.

„Das Thema Wind bewegt die Menschen“, sagte Bürgermeister Florian Marré mit Blick in die gut gefüllten Zuhörerreihen. Der Anspruch der Planung sei: Windkraftnutzung ermöglichen aber auch steuern.

Dr. Ulrike Schneider vom beauftragten Planungsbüro P3 aus Oldenburg stellte zunächst das Verfahren vor. 126 Hektar brauchte die Stadt rechnerisch, um die Klimaziele zu erreichen, rechnete sie vor. Der Bestand umfasse zurzeit 48 Hektar plus Einzelanlagen.

Schneider erklärte, wie die neun Potenzialflächen ermittelt worden waren. Nach Abzug von Ausschlusskriterien wie Abstand zu Wohnbebauung, zu Gewerbeflächen oder Naturschutzflächen blieben neun mehr oder weniger große Flächen mit einer Gesamtfläche von 367 Hektar übrig, allesamt im Süden des Stadtgebietes, die von den Planern einzeln detailliert bewertet wurden. „Nicht jeder Raum ist gleichermaßen geeignet“, sagte Dr. Schneider. Bei der Bewertung ergaben sich zwei Favoriten: Das sind eine Ausweitung des bestehenden Windparks im Sankt Hülfer Bruch, in dem bereits fünf Anlagen stehen, und wo in den Planzeichnungen weitere fünf zu sehen waren, sowie eine Fläche an der südlichen Stadtgrenze, wo vier Anlagen dargestellt waren. Aber auch die anderen sieben Flächen sind als Optionalflächen in die Beteiligungsphase eingegangen. „Aber das Verfahren befindet sich noch am Anfang“, sagte Bauamtsleiterin Stefanie Becker.

Zusätzliche Windkraftanlagen „vor der Tür“, das behagte nicht jedem: „Irgendwann muss doch auch mal Schluss ein“ sagte eine Zuhörerin, die im Bruch wohnt. „Das Blitzlichtgewitter haben wir jetzt schon aus drei Richtungen“, mit Blick auf die nächtliche Befeuerung der Anlagen. Ähnlich äußerten sich weitere Teilnehmer.

„Aus der Sicht der Anwohner ist das voll verständlich“, sagte die Planerin gleich mehrfach, „Aber wenn da schon zehn Masten stehen, dann ist es möglicherweise ein Argument dafür, dort weitere zu bauen.“ Das ergebe sich aus den Regelungen des Baugesetzbuches.

Die Frage, warum Flächen in Aschen, die vor knapp zehn Jahren noch zu Verfügung gestanden hatten, nun nicht mehr in der Auswahl sind, begründete die Planerin damit, dass diese im Regionalen Raumordnungsprogramm (RROP) 2016 als „Vorbehaltsgebiete Natur- und Landschaft“ ausgewiesen worden seien.

Mehrere Bürger brachten in der anschließenden Fragerunde das Konstrukt eines Bürgerwindparks ins Gespräch, an dem sich Anwohner beteiligen können. Dieses könne allerdings nicht durch die Planung vorgeschrieben werden, so die Einschätzung der Verwaltung, die Flächen seien in privater Hand und die Eigentümer müssten letztlich selbst entscheiden, was sie machen. „Wir prüfen völlig neutral, wo es möglich ist“, sagte Marré grundsätzlich. Die Entscheidung trifft dann der Rat. „Das ist der Zwiespalt und die schwierige Abwägung der Politik“, sagte die Planerin.

Mehrere Teilnehmer berichteten davon, dass mittlerweile eine Art „Goldgräberstimmung“ rund um die möglichen Flächen ausgebrochen sei. „Seitdem die Karten im Internet stehen, rennen die uns im Bruch die Bude ein“, sagte ein Anwohner. Ein anderer berichtete davon, dass am Wochenende ungewöhnlich viele Leute mit Karten auf den Wegen im Bruch unterwegs seien, offenbar um die Grundstückssituation zu beleuchten.

Wie geht es weiter? Die Anregungen und Eingaben aus dem Beteiligungsverfahren sollen am 6. März im Fachausschuss beraten werden, Mitte März sollen die avifaunistische Untersuchungen (Erfassung vorkommender Vogelarten) beginnen. Sollte alles planmäßig ablaufen, könnte der Feststellungsbeschluss durch den Rat im Frühjahr 2020 erfolgen. Ohne die Planung könnten Landwirte ihre baurechtliche Privilegierung nutzen und auf ihren Flächen Windkraftanlagen bauen - ohne Steuerungsmöglichkeiten der Stadt.

Stellungnahmen: In der Diepholz sollen gezielt weitere Flächen für Windkraftanlagen ausgewiesen werden, um die rechtlichen Vorgaben zu erfüllen. Dazu beschlossen die politischen Gremien die Aufstellung des „sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie“. Das von der Stadt beauftragte Planungsbüro hat eine Standortanalyse vorgenommen und einen Flächenvorschlag zu zusätzlichen Windenergieanlangen-Standorten unterbreitet. Derzeit, im sogenannten „frühzeitigen Beteiligungsverfahren“ werden die Stellungnahmen verschiedener Behörden zu den Planungen eingeholt - ebenso wird die Öffentlichkeit frühzeitig ins Verfahren eingebunden, dazu diente auch die Informationsveranstaltung am Mittwoch.