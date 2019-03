Gelungenes Einsteigerturnier des Reitvereins Diepholz

Diepholz – Sein alljährliches Einsteigerturnier für Nachwuchsreiter und -reiterinnen richtete der Reitverein Diepholz auf seiner Anlage an der Moorhäuser Straße aus. Dieses wird gerne zur Vorbereitung auf die anstehende Saison genutzt und wurde in diesem Jahr mit einer Rekordzahl von 220 reservierten Startplätzen besonders gut angenommen.

Vormittags meinte es der Wettergott noch gut mit den jungen Reitern, nachmittags mussten die Teilnehmer mit ihren Ponys und Pferden jedoch gutes Durchhaltevermögen beweisen, um bei Dauerregen und Schnee noch an den Start zu gehen. Denn die Wettbewerbe fanden zwar in der Reithalle statt, dennoch spielte sich für die Teilnehmer viel draußen ab – hier werden die Pferde unter freiem Himmel gesattelt und für den Start warmgeritten.

In den ersten Prüfungen frühmorgens (aufgrund der hohen Nennzahl begann die erste Prüfung bereits morgens um 7 Uhr) bis mittags waren fast alle Reiter angetreten. In den letzten Prüfungen zogen dann aber doch einige ihre Startbereitschaften wieder zurück, da irgendwann auch die beste Regenjacke und -decke der Nässe nicht mehr standhielt und auch die Abreiteplätze durch Regen und Schnee nicht mehr optimal waren. Um den noch startenden Teilnehmern dennoch gerecht zu werden, durften in der letzten Prüfung, dem Springwettbewerb Kl. A, alle Pferde in der Prüfungshalle vor dem Start noch warmgeritten werden.

Die gute Laune und den Spaß am Pferdesport ließ sich aber dennoch von dem Wintereinbruch niemand nehmen – sowohl Reiter und Zuschauer als auch Veranstalter und das Richterduo Katharina Hadeler aus Preußisch Ströhen und Reinhold Hahler aus Stemwede zeigten sich mit dem Ablauf der Veranstaltung sehr zufrieden.

Ein kleines Highlight stellte wieder der „Jump & Run“-Wettbewerb dar, bei dem zuerst ein Reiter mit Pferd und anschließend ein Läufer denselben Hindernisparcours überwinden müssen. Angefeuert durch den Applaus und Jubel der Zuschauer und mit motivierender Musik waren hier neben rasanten Ritten auch einige läuferische Höchstleistungen zu erkennen. Es zeigte sich wieder einmal, dass die nächste Generation der Profi-Reiter bereits in den Startlöchern steht.

Die Ergebnisse:

Führzügel-Wettbewerb: 1. Abt. 1. Lena Edler (RuF Scharnhorst St. Hülfe-Heede) auf Naughty Girl 8.00, 2. Merle Altenau (VoRV Am Weserbogen) auf Werter Lütscher 7.60, 3. Finja Knüpling (RC Donstorf-Drentwede) auf Meite 7.30 Führzügel-Wettbewerb 2. Abt. 1. Lia Nowak (RC Donstorf-Drentwede) auf Kathaleen 7.40, 2. Lea Papist (RC Donstorf-Drentwede ) auf Whisper 7.20, 3. Lina Pranger (RC Donstorf-Drentwede) auf Dragon 7.10

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab: 1. Lilith Gewinn (RC Donstorf-Drentwede) auf Meite 7.80, 2. Josefine Firla (RZG Unter dem Mühlenberge) auf Salt’n Pepper 7.60, 3. Johanne Meyer (RC Donstorf-Drentwede) auf Sissy 7.20

Reiter-Wettbewerb Schritt-Trab-Galopp: 1. Abt. 1. Lana Rohlfing (RFV Maasen-Sulingen) auf Bonjour 7.60, 2. Elli Bischoff (RFV Diek-Bassum) auf Destiny my Darling 7.40, 3. Celina Weis (RV Zeven) auf Vivaldi 7.30

Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp 2. Abt.: 1. Wiebke Laue (RFV Wehlermühle) auf Don Davidoff 7.60, 2. Leon Rohlfing (RFV Maasen-Sulingen) auf Bonjour 7.50, 3. Swantje Laue (RFV Wehlermühle) auf Spirit 7.30

Dressurreiter-Wettbewerb: 1. Lia Ulrich (RFV Wehlermühle) auf Double M’s Othello 8.20, 2. Malena Krause (RFV Landesbergen) auf Perry Lee 7.80, 3. Lina Sophie Ismer (RFV Ströhen) auf Haskia 7.60

Dressur-Wettbewerb: 1. Lara-Marie Schierholz (RFV Maasen-Sulingen) auf Lemon 8.50, 2. Joana Gillner (PSG Osterbinde) auf Dear Little Red Flower 8.30, 3. Emma Langmann (RUFV Steinfeld-Mühlen) auf Dejavue Rouge 8.20

Dressur-Wettbewerb Kl. A: 1. Pia Schierholz (RV Holte-Langeln) auf Bonamie 7.80, 2. Emma Langmann (RUFV Steinfeld-Mühlen) auf Dejavue Rouge 7.60, 3. Mareike Stelter (Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Eiche) auf Destino 7.40

Springreiter-Wettbewerb: 1. Julia Kortkamp (RC Donstorf-Drentwede e. V.) auf All my beal 7.60, 2. Madlen von Lehmden (RUFV Steinfeld-Mühlen) auf Zita 7.40, 3. Philipp Quast (RV Heiligenfelde u.U.) auf Magic Noire 7.30

Stilspring-Wettbewerb: 1. Emely Runnebohm (RUFV Steinfeld-Mühlen) auf Maible 8.40, 2. Malena Krause (RFV Landesbergen) auf Perry Lee 7.90, 3. Anika Meine (RG Bücken-Wietzen) auf Borris M 7.80

Stil-Springwettbewerb-WB Kl. A: 1. Mareike Stelter (Reit- und Fahrclub Niedersachsen-Eiche) auf Barca 7.80, 2. Emely Runnebohm (RUFV Steinfeld-Mühlen) auf Maible 7.30, 3. Helen Marcordes (RC Donstorf-Drentwede) auf Quirin 7.00

Jump and Run-Wettbewerb: 1. Danielle Firla (RZG Unter dem Mühlenberge) auf Salt’n Pepper und Saskia Streifling 0/32.31, 2. Philipp Quast (RV Heiligenfelde u.U. ) auf Magic Noire und Felix Quast 0/32.83, 3. Jule Mesloh (RFV Maasen-Sulingen) auf Always Happy und Martje Kornherr 0/34.34.

pbt