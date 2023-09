Ein komplett neues Stockwerk

Von: Sven Reckmann

Die Erweiterung der Diepholzer Realschule ist fertig. In dem komplett neuen oberen Stockwerk sind 19 Räume untergebracht. Verkleidet ist es mit Lärchenholz. Außerdem hat das Obergeschoss eine Flachdachbegrünung erhalten. © Reckmann

19 neue Räume auf 2300 Quadratmetern: Der Erweiterungsbau der Diepholzer Realschule ist fertig

Diepholz – Die Diepholzer Realschule hat „eins aufs Dach“ bekommen und keiner findet es schlimm. Pünktlich zum Schuljahresbeginn wurde der Erweiterungsbau fertiggestellt, der das Gebäude um ein komplettes Geschoss aufstockt. 19 neue Räume sind so entstanden.

Für Schulleiter Matthias Bahr eine komplett neue Situation: „Nach rund 20 Jahren werden jetzt wieder alle Schülerinnen und Schüler der Realschule Diepholz unter einem Dach unterrichtet“, sagte er zu Beginn eines Rundgangs durch die neuen Räume.

Dazu begrüßte er Landrat Cord Bockhop, Petra Hage, Leitung Fachdienst Ordnung und Soziales, Bildung und Familie der Stadt Diepholz, Torsten Bode, bauleitender Architekt, sowie seitens des Landkreises Diepholz Thorsten Abeling, Fachdienstleitung Bildung, Mischa Flaspöhler, Fachdienstleitung Liegenschaften sowie Projektleiterin Claudia Müller-Bruns.

Alle 572 Schülerinnen und Schüler werden nun zum ersten Mal seit Abschaffung der Orientierungsstufe im Jahr 2003 wieder im Haupthaus unterrichtet.

2300 Quadratmeter

Möglich wird dies durch die Aufstockung eines 2 300 Quadratmeter großen Obergeschosses. Mit dem Abschluss der Bauarbeiten konnten in den Sommerferien bereits die mobilen Klassen des Gymnasiums zurückgebaut werden, da zuvor durch die Realschule genutzte Räume in anderen Schulen nun wieder zur Verfügung stehen.

In die 19 zusätzlich entstandenen Räume der Realschule sind zum Schuljahr 2023 / 2024 die Klassenstufen 7. bis 9. sowie drei 6. Klassen eingezogen. Die neue, barrierefreie Etage ist über einen Aufzug und das Treppenhaus zu erreichen. Neben den Unterrichts- und Differenzierungsräumen befinden sich im Obergeschoss auch ein Multifunktionsraum, Sanitärräume sowie ein Computerraum.

Der Umzug ging in den Sommerferien über die Bühne – „ mit vereinten Kräften“ berichtete Bahr, der Hausmeister Jens Meyer in diesem Zusammenhang als einen „stillen Helden“ hervorhob.

Die nächsten Baustellen Die nächsten Baustellen an der Realschule sind bereits in Planung beziehungsweise sogar schon in Arbeit. Im nächsten Schritt wird der innerhalb der U-Form der Schule liegende Bereich zum Parkplatz des Berufsbildungszentrums renaturiert und als Schulhoffläche gestaltet. Nach den Herbstferien erhält die Schülerschaft zudem durch den Bau eines Kiosks ein Pausenangebot. Darüber hinaus werden aktuell erste Pläne zum Ausbau des Verwaltungsbereichs erarbeitet, der unter anderem die Erweiterung des Lehrerzimmers sowie sieben zusätzliche Büroräume vorsieht. In diesem Zuge soll die Baulücke zum Gymnasium geschlossen werden.

7,3 Millionen Euro

,,Ich freue mich, dass der Realschule Diepholz zum Start des neuen Schuljahres ein so modernes und nachhaltiges Gebäude übergeben werden konnte. Nun stehen dem Diepholzer Realschulzweig langfristig ausreichend Unterrichtsräume zur Verfügung“, erklärt Landrat Cord Bockhop. Auch der Kostenrahmen von rund 7,3 Millionen Euro, den der Landkreis als Schulträger für den Ausbau vorgesehen hatte, wurde eingehalten. Darüber hinaus sind bereits Gelder aus dem Digitalpakt, von denen insgesamt 249 000 Euro für die Realschule Diepholz aufgewendet werden, in die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten geflossen. So konnten beispielsweise alle Unterrichtsräume im oberen Stockwerk direkt mit Smartdisplays ausgestattet werden.

Multifunktionsraum

Herauszuheben ist auch der Multifunktionsraum, der durch Trennwände in seiner Größe verändert werden kann. „,Dieser bietet viel Platz für Konferenzen sowie Dienstbesprechungen und ist dank integrierter Schalldämmung auch ideal als Musikraum für unser Bläserklassenprojekt“, so Bahr.

Landrat Cord Bockhop schaute beim Rundgang der Computer-AG über die Schulter. © Reckmann