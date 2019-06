Raum aus 500 Metern Schweißdraht

„Kunst in der City“: Sonderausstellung im Alten Rathaus mit Werken von Jürgen Moldenhauer

+ Hinter der Arbeit „Raum vier“ aus 500 Metern Schweißdraht im Alten Rathaus: Laudator Dieter Bergemann, Bürgermeister Florian Marré, Künstler Jürgen Moldenhauer, Fördergemeinschaft-Vorsitzender Mark Kürble und Bärbel Schmitz, Leiterin der Arbeitsgruppe „Kunst in der City“ (von links). Foto: Jansen

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Aus 500 Metern Schweißdraht hat Jürgen Moldenhauer das Werk „Raum vier“ geschaffen. Aus dem Draht, in diesem Fall als Linie angesehen, wurde durch Falten und Verbindungen durch Punktschweißen ein Raum, der je nach Blickwinkel eine unterschiedliche Wirkung auf den Betrachter hat. Das große Werk steht im Mittelpunkt der Sonderausstellung „Linie-Raum“, die am Montagabend im Diepholzer Rathaus eröffnet wurde – als Auftakt der Fördergemeinschafts-Aktion „Kunst in der City“.