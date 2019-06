14 Räume statt Schuhgeschäft

In den neuen Räumen ihrer Gemeinschaftspraxis für Dermatologie Diepholz an der Ledebourstraße im früheren Deichmann-Gebäude: Dr. Katrin Rudolph (links) und Olga Mindermann. Es fehlt Dr. Nicola Brennecke. Foto: Jansen

Diepholz – Keine Spur mehr vom Schuhgeschäft. Eine moderne Hautarztpraxis ist in dem Gebäude an der Ledebourstraße 29 in Diepholz entstanden, wo früher eine Deichmann-Filiale war. In einem halben Jahr Bauzeit und mit hohen Investitionen hat sich die Gemeinschaftspraxis für Dermatologie Diepholz dort ein neues Domizil geschaffen. Fertigstellung und Umzug haben pünktlich geklappt. Am Montag nimmt die Praxis der Fachärztinnen Dr. Katrin Rudolph, Olga Mindermann und Dr. Nicola Brennecke ihren Betrieb dort auf.

Freiwillig sind die drei Medizinerinnen nicht umgezogen. Sie wären lieber in ihren Praxisräumen an der Amelogenstraße 14 geblieben, die zum Diepholzer Krankenhaus gehören. Doch diese Räume möchten die Klinken Landkreis Diepholz selber nutzen. Die gesamte Verwaltung des Klinikverbundes soll aus dem Hülsmeyer-Park in Eydelstedt dorthin umziehen. Die Praxis konnte den Mietvertrag daher nicht wie geplant fortführen (wir berichteten).

Die Investition in die neuen Räume im Schatten des Diepholzer Rathauses hatten die drei Ärztinnen in ihrer Betriebskalkulation nicht eingeplant. Ersatz für ihre baulichen Investitionen am alten Standort bekamen sie nicht.

Mit dem Eigentümer des früheren „Deichmann“-Gebäudes an der Ledebourstraße – das Schuhgeschäft war 2016 an die C.-Schwarze-Straße in Diepholz umgezogen – haben die drei Praxisinhaberinnen einen Mietvertrag über 15 Jahre geschlossen, so Dr. Katrin Rudolph.

Die neuen Räume sind mit 340 Quadratmetern etwas kleiner als die bisherige Praxis, die 370 Quadratmeter umfasste. Die Planung übernahm der Ehemann von Dr. Katrin Rudolph, der Innenarchitekt ist. Dabei mussten die großen Schaufensterflächen und tragenden Säulen im Raum berücksichtigt werden.

Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Hell und modern präsentiert sich die neue Praxis. Blickfang an der Anmeldung sind große Bambusstäbe in einer Vitrine.

14 Räume sind in dem ehemaligen Schuhgeschäft entstanden – darunter drei Behandlungsräume und zwei Eingriffsräume. Die Salzduschen zur Behandlung von Schuppenflechte wurden durch eine Spezialfirma neu installiert. Die Sterilisation von Instrumenten übernimmt die Gemeinschaftspraxis für Dermatologie Diepholz nun selbst.

Die Praxis hat neun Mitarbeiterinnen. Eine Woche lang ruhte der Betrieb wegen des Umzuges. Insgesamt zwölf Mal pendelte der Lkw des Umzugsunternehmens an sechs Tagen zwischen Amelogenstraße und Ledebourstraße hin und her, bis Geräte und Mobiliar am neuen Standort waren.

Dort geht der Betrieb der Hautarztpraxis am Montag weiter. Für die Patienten hat der neue Standort keine Nachteile, aber ein sehr modernes Ambiente.