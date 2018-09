Radwege im Landkreis werden breiter

Diepholz - Die Radwege im Landkreis Diepholz werden künftig breiter – exakt um einen halben Meter. Das berichtete Stephan Maaß als zuständiger Leiter des Landkreis-Fachdienstes Bauordnung und Städtebau im Kreisentwicklungsausschuss, der unter der Leitung von Elmar Könemund (Grüne) im Diepholzer Kreishaus tagte. Hintergrund: Nicht nur der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) und die Verkehrssicherheitsabteilung der Polizei, sondern auch das Land als Zuschussgeber für den Radwegebau hatten eine Erhöhung der Breite gefordert.

Bau bislang unter der geforderten Norm

Bisher baut der Landkreis seine Radwege in zwei Metern Breite – und damit unter der geforderten Norm. Das ist durchaus zulässig, stellte Maaß klar – und begründete die bisherige Zwei-Meter-Lösung mit dem Wunsch, Natur- und Agrar-Flächen schonen zu wollen. „Der Zuwendungsgeber hat jedoch mitgeteilt, dass er eine Förderung verweigern wird, wenn die Polizei dem Radweg wegen der geringeren Breite im Planfeststellungsverfahren nicht zustimmt – und genau dies hat die Polizei angekündigt“, heißt es in einem Arbeitspapier zur Sitzung. Ändert der Landkreis seine bisherige Praxis nicht, müsste er demnach auf eine Zuwendung von 60 Prozent der Baukosten verzichten. Was er auf keinen Fall riskieren will.

Deshalb soll künftig breiter gebaut werden. „Je Kilometer Radweg erhöhen sich Grunderwerb und Flächenversiegelung um 500 Quadratmeter“, heißt es in dem Papier. „Die Baukosten erhöhen sich etwa um 17 500 Euro je Kilometer und abzüglich der Förderung entstehen für den Landkreis Mehrkosten in Höhe von 7 000 Euro je Kilometer Radweg.“ Insgesamt, so Maaß, koste ein Kilometer Radweg 350 000 Euro. Die Mehrkosten für die Verbreiterung seien überschaubar, so Maaß abschließend. - sdl