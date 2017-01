Umfassende Hilfe für 200 Alkoholkranke pro Jahr

Zuständig für das Angebot „Qualifizierter Entzug“ an der Klinik Diepholz, das etwa 200 Alkoholkranke pro Jahr nutzen (von links): Dr. Jörg Püttcher, Facharzt für Innere Medizin, Antje Breiter, Krankenschwester, und Gunther Eichstädt, Facharzt für Psychiatrie.

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Alkoholabhängigkeit ist eine Krankheit. So ist es keineswegs abwegig, deswegen ins Krankenhaus zu gehen. In der Alexianer-Klinik Diepholz wird jedes Jahr etwa 200 Menschen mit Alkoholproblemen geholfen. „Ich muss ins Krankenhaus“, kann für manchen eine Tarnung sein, der diese Krankheit vor Bekannten und Verwandten geheim halten möchte. 14 Tage dauert der „Qualifizierte Entzug“ in Diepholz.

Dieser ist ein erster Schritt für weitere Hilfen, um vom Alkohol los zu kommen. Unter dem Dach der Klinik-Abteilung „Innere“ arbeiten Fachärzte für Innere Medizin und für Psychiatrie eng zusammen. Ergotherapeuten und Physiotherapeuten ergänzen das Angebot.

„Unsere Patienten kommen aus allen Altersgruppen und allen Einkommensschichten“, erklärt Dr. Jörg Püttcher. Der Facharzt für Innere Medizin ist für die Entgiftung des Körpers, für die Diagnose und Behandlung von möglichen Begleiterkrankungen zuständig. „Es ist hier kein sogenannter ,kalter Entzug’“, erklärt Dr. Püttcher: Das Absetzen des Alkohols wird mit Medikamenten unterstützt

Betroffene müssen aus eigenem Willen kommen

Chefarzt Gunther Eichstädt von der Fachklinik in Bassum begleitet die alkoholkranken Patienten in Diepholz als Facharzt für Psychiatrie.

Die Menschen, die in der Einrichtung der Alexianer Landkreis Diepholz Hilfe suchen, kommen aus dem ganzen Landkreis Diepholz und aus Bremen. Der jeweilige Hausarzt weist sie ein.

Die Betroffenen müssen aus eigenem Willen kommen. Krankenschwester Antje Breiter: „Hilfe ist da, wenn man sie nur annimmt.“

Im „Qualifizierten Entzug“ in der Klinik Diepholz haben die Patienten für zwei Wochen täglich ein volles Programm: Morgenrunde, Kreativangebote, Ergotherapie, Rückfallvorbeugung, gymnastische Übungen, Hirnleistungstraining, Freizeitgestaltung und Soziotherapie heißen einige der vielen Punkte im Tagesplan. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten für diesen „Qualifizierten Entzug“.

Dr. Jörg Püttcher betont: „Nach den zwei Wochen ist die Therapie natürlich noch nicht zu Ende. Aber jeder bekommt dabei Wege aufgezeichnet, wie es weitergehen kann.“ Ob in Selbsthilfegruppen, Fachkliniken oder manchmal sogar allein: Möglichkeiten, vom Alkohol loszukommen, gibt es viele. Durch den zweiwöchigen Aufenthalt in der Klinik Diepholz werden Wege dahin geebnet. Dazu werden unter anderem Kontakte zu Selbsthilfegruppen und Beratungsstellen oder zu weiterführenden Hilfs- und Therapieangeboten vermittelt.

Motivierende Einzelgesprächen und Gruppentherapie

Ein Schwerpunkt ist, die eigene Wertschätzung wieder aufzubauen, die mancher Alkoholkranke verloren hat. Das geschieht in motivierenden Einzelgesprächen und in Gruppentherapie.

Die meisten Patienten trinken seit zehn oder 15 Jahren. „80 Prozent unserer Patienten sind Männer“, berichtet Schwester Antje Breiter: „Es dauert länger, bis Frauen sich outen.“

Wenn der innere Druck da ist, trinken zu müssen, ist aus Alkoholgenuss eine Alkoholsucht geworden. Viele Betroffene schämen sich wegen ihrer Abhängigkeit, nehmen lieber private und berufliche Probleme auf sich, statt sich helfen zu lassen.

In Diepholz kann ihnen geholfen werden. Die Einrichtung hier sei bekannt für den respektvollen Umgang mit den Patienten und das gute Klima, sagt Dr. Püttcher. Der öffentlich wenig bekannte „Qualifizierte Entzug“ ist gut ausgelastet und wurde auch im vergangenen Jahr von etwa 200 Patienten genutzt.

Wer unverbindlich mehr über den „Qualifizierten Entzug“ in Diepholz erfahren möchte, bekommt Informationen unter Tel. 05441/972-32648 (direkt auf der Station) oder im Internet unter

www.alexianer.de