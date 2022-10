Prügelei in Diepholz: Mitwirkende zweier Großfamilien bleiben straffrei

Teilen

Polizisten aus mehreren Landkreisen und aus Nordrhein-Westfalen waren in der Nacht zum 30. Juni 2021 im Einsatz, um die Situation in der Diepholzer Innenstadt wieder zu beruhigen. © Archiv

Es war eine wilde Prügelei im Sommer 2021 in der Diepholzer Innenstadt. Mitglieder zweier Großfamilien gingen aufeinander los. Nun ging das hochkomplizierte Verfahren ohne Verurteilung der Beteiligten zu Ende. Grund: Es blieben zu viele Fragen offen.

Dieppholz – Es war eine Schlägerei, die in Diepholz für viel Aufsehen gesorgt hatte. Am 29. Juni 2021 waren Mitglieder zweier Großfamilien im Innenstadtgebiet aneinander geraten, es entwickelte sich eine wüste Prügelei. Die allerdings vor dem Amtsgericht Diepholz ohne Konsequenzen für vier erwachsene Angeklagte blieb. Das Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde nach zwei Verhandlungstagen und einer umfangreichen Beweiserhebung eingestellt.

Ungewöhnlich umfangreich und dem Kreis der Personen, die den Prozess verfolgten, geschuldet, fielen die Sicherheitskontrollen im Eingangsbereich des Amtsgerichts aus. Angeklagt waren vier männliche Mitglieder einer in Diepholz wohnhaften Großfamilie. Diesen wurde zur Last gelegt, zusammen mit weiteren Familienangehörigen und Freunden/Bekannten in den späten Abendstunden des 29. Juni 2021 im Innenstadtgebiet von Diepholz Mitglieder einer weiteren, ebenfalls in der Kreisstadt wohnenden Großfamilie mit Waffen und sonstigen gefährlichen Gegenständen angegriffen und verletzt zu haben.

Angeblich mit Schusswaffe und Machete ausgerüstet

Durch intensive Befragungen mehrerer mit den Angeklagten verwandter Zeugen konnte zur Vorgeschichte des eskalierten Konfliktes festgestellt werden, dass zwischen den beiden Großfamilien bereits seit längerem Streit herrschte. Dieser spitzte sich in den Tagen vor dem 29. Juni weiter zu, als Mitglieder der jetzt geschädigten Großfamilie telefonisch massive Drohungen und übelste Beleidigungen zum Nachteil der Angeklagten ausgesprochen haben sollen.

Am Abend des 29. Juni kam es vor einer Shisha-Bar in Diepholz zu einem Zusammentreffen von Angehörigen beider Familien. Hierbei soll das angeklagte Familienoberhaupt die vor der Shisha-Bar befindlichen Mitglieder der verfeindeten Familie aus einem fahrenden Auto heraus mit einer Schusswaffe bedroht haben. Einer seiner ebenfalls im Auto sitzenden Söhne habe deutlich sichtbar eine Machete mit sich geführt. Danach habe sich das Auto entfernt, ohne dass es zunächst zu Gewalttätigkeiten gekommen sei.

Die Bedrohten informierten sofort die Polizei Diepholz, die unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach dem namentlich bekannten Täter und dem Fahrzeug einleitete. Wenig später konnten Zivilkräfte der Polizei eine größere, zum Teil bewaffnete Menschenmenge vor der Halteranschrift des Gesuchten feststellen, allerdings nicht das gesuchte Fahrzeug und den Fahrer.

Baseballschläger, Zaunlatten und Teleskopschlagstöcke im Einsatz

Nur wenige Minuten später kam es zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen der beiden Personengruppen im Bereich Lange Straße vor der Wohnanschrift der bedrohten Familie. Die Anzahl der an der nun folgenden Schlägerei beteiligten Personen ließ sich trotz eingehender Befragung der Zeugen nicht bestimmen. Die Zahlen schwankten zwischen 25 und 40 Personen. Fest steht lediglich, dass sich der überwiegende Teil der Beteiligten mit unterschiedlichen Gegenständen, darunter Baseballschlägern, Zaunlatten und Teleskopschlagstöcken, bewaffnet hatte und diese auch massiv einsetzte.

Ebenso kam es zwischen den beiden Gruppen zu Steinwürfen, bei denen nicht nur Personen verletzt, sondern auch mehrere Gebäudefassaden und Schaufenster beschädigt wurden. Ein als Zeuge geladener ehemaliger Anwohner konnte beim Blick aus seinem Wohnungsfenster beobachten, dass „das Steineschmeißen in vollem Gange war“ – und zwar von beiden Seiten.

Beim ersten Eintreffen uniformierter Polizeikräfte flüchteten die Familienmitglieder der jetzt Angeklagten, während die andere Familie in aggressiver Stimmung zurückblieb.

Wegen der wechselseitig begangenen Körperverletzungen wurden zunächst gegen sämtliche Beteiligte Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Verfahren gegen die Mitglieder der angegriffenen Familie wurden im Vorfeld der jetzigen Hauptverhandlung von der Staatsanwaltschaft Verden eingestellt. Damit konnten diese Personen nunmehr als Zeugen gehört werden.

Richter: Hochkompliziertes Verfahren

Der Vorsitzende Richter wies darauf hin, dass es sich aufgrund des komplexen Sachverhaltes und der zum Teil stark widersprüchlichen Aussagen der einzelnen Parteien um ein hochkompliziertes Verfahren gehandelt habe. Er habe keinen Zweifel daran, dass die vier Angeklagten in einer großen Gruppe und in aggressiver Stimmung bewaffnet zum Haus der verfeindeten Familie gegangen sind und dort auch Steine geworfen haben. Auch stehe fest, dass es zu wechselseitigen Körperverletzungen gekommen sei. Allerdings könnten keinem der Angeklagten einzelne Tatbeiträge mit hinreichender Bestimmtheit nachgewiesen werden.

Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft und des Verteidigers stellte der Richter am Amtsgericht das Verfahren auf Kosten der Staatskasse ein. agu