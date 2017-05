Prüfung nach Truppmann-2-Ausbildung absolviert

Diepholz - 14 Kameradinnen und Kameraden aus den Ortsfeuerwehren Aschen und Diepholz absolvierten den Leistungsnachweis „Truppmann-2-Prüfung“.

Nachdem die Nachwuchskräfte der freiwilligen Feuerwehr in den letzten zwei Jahren unter der Federführung der beiden stellvertretenden Stadtbrandmeistern Horst Hoffschneider und Ralf Meine an der 80 Ausbildungsstunden umfassenden Ausbildung teilgenommen hatten, erfolgte nun der Leistungsnachweis an der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Wehrbleck, berichtete die Feuerwehr Diepholz. Die Truppmann-2-Ausbildung ist eine intensiviertere Grundausbildung, in der Themenbereiche wie Rechtsgrundlagen, Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung noch explizierter behandelt werden.

Zu Beginn des Leistungsnachweises mussten alle Prüflinge einen theoretischen Prüfungsteil absolvieren. Nachdem dies geschafft war, erfolgte eine Zugübung, bei der die Kameradinnen und Kameraden ihr praktischen Fähigkeiten unter Beweis stellen mussten. Im Rahmen der Übung konnte man sofort erkennen, dass alle Einsatzkräfte sehr motiviert und konzentriert gearbeitet haben, so die Pressemitteilung der Feuerwehr.