Protest wird Blockade

Trecker legen Verkehr lahm

Diepholz – Aus einem stillen Protest wurde am Mittwochnachmittag in Diepholz eine Straßenblockade. Trecker legten den Verkehr am Kreisel an der Aral-Tankstelle lahm. Anlass war ein Aufruf der Bewegung „Land schafft Verbindung Deutschland“ zum stillen Protest. Landwirte aus ganz Deutschland sollten sich an stark frequentierten Verkehrspunkten versammeln, um damit zu zeigen, „dass sie sich von der derzeitigen Politik übergangen fühlen“, so auf der Homepage der Vereinigung zu lesen.