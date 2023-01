Projekt: Behinderte Menschen unterstützen Bundeswehr-Materiallager Diepholz

Einmaliges Projekt mit behinderten Menschen im Bundeswehrdepot West Materiallager Diepholz auf dem Fliegerhorst. Initiator Jens-Uwe von K. (links) mit Mitarbeitern des Andreaswerk Vechta und Fähnrich Lukas W. (rechts). © Bundeswehr/Lüllmann

Das Motto ist angelehnt an das der Bundeswehr: „Wir. Dienen. Gemeinsam. Deutschland.“. Auf dem Fliegerhorst im Bundeswehrdepot West Materiallager Diepholz läuft ein Projekt, das nach Meinung der Initiatoren beispielhaft für andere Dienststellen und Firmen sein könnte. Behinderte Menschen unterstützen im Rahmen einer Kooperation des Andreaswerkes Vechta mit der Bundeswehr die Mitarbeiter des Materiallagers.

Diepholz – Seit gut einem Jahr gibt es diese Kooperation zwischen Andreaswerk und Bundeswehr. „Es war ein langer Weg bis dahin und nicht immer einfach“, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundeswehr-Materiallagers Diepholz.

Ende 2018 war die Idee entstanden, zur Verbesserung der Einsatzbereitschaft im Bundeswehrdepot West Materiallager Diepholz Außenarbeitsplätze für die Werkstatt für behinderte Menschen zu schaffen. 2019 wurde die Idee mit zunächst drei Praktikanten des Andreaswerkes Vechta, von denen eine junge Frau sogar in ein Ausbildungsverhältnis wechselte, umgesetzt. Die junge Frau schloss ihre Ausbildung erfolgreich ab und erhielt einen Arbeitsplatz beim Materiallager Diepholz. Seit Ende 2021 ist eine Außenarbeitsgruppe im Materiallager mit sechs behinderten Menschen und einem Betreuer etabliert. „Ihre Aufgabe ist es nicht, Mitarbeiter zu ersetzen, sondern Arbeiten zu erledigen, die durch die Mitarbeiter des Materiallagers Diepholz aufgrund von Personalknappheit nicht erledigt werden kann“, so die Mitteilung.

Hilfe bei der Inventur

Derzeit werde im Materiallager Diepholz eine vollständige Inventur, unter Aufsicht von Mitarbeitern der Bundeswehr, durchgeführt. Das Material wird dabei auch auf seinen Zustand kontrolliert. Durch den hohen Bestand an Material wird diese Aufgabe noch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Laut Oberst i.G. Stephan Knobloch, Abteilungsleiter beim Kommando der Luftwaffe, lagern 95 000 Artikel im Warenwert von 2,7 Milliarden Euro in 26 Hallen auf dem Diepholzer Fliegerhorst (wir berichteten). Das sind vorwiegend Ersatz- und Austauschteile für Luftfahrzeuge. Nach Abschluss der Inventur verfügt das Materiallager Diepholz über eine umfangreiche und genaue Aufstellung seiner Bestände. Dass dieses Projekt so stattfinden kann, ist auch der Unterstützung durch den Leiter des Materiallagers, Hauptmann Gerd P., und weiteren zivilen und bundeswehrseitigen Mitarbeitern des gesamten Bundeswehrdepots West zu verdanken.

Schon zwei Auszubildende aus dem Projekt

Grundsatz des Projektes ist, den Mitarbeitern des Andreaswerkes eine neue, gute Perspektive aufzuzeigen und sie zu integrieren. Ferner soll ihnen die Möglichkeit gegeben werden, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. So hat sich ein junger Mitarbeiter des Andreaswerkes durch seine Leistungen besonders hervorgetan, und der Ausbildungsbeauftragte des Materiallagers Diepholz konnte ihm eine Ausbildung zum Fachlageristen im Ausbildungsjahr 2023 anbieten. Es wäre der zweite Auszubildende aus diesem Projekt.

„Die Initiatoren können allen Dienststellen der Bundeswehr und zivilen Firmen, wo es möglich ist, nur empfehlen, es selber mal einmal zu versuchen, ein solches Projekt genauso oder in ähnlicher Art zu starten. Die Menschen aus den Werkstätten für behinderte Menschen werden es ihnen danken“, so das Materiallager Diepholz: „Inklusion. Einfach machen!“