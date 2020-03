Produktion fast ganz heruntergefahren

Auswirkungen der Corona-Krise auf ZF-Werke rund um den Dümmer / Rückblick auf 2019

+ Leerer Parkplatz an den beiden ZF-Werken in Diepholz: Wegen der Corona-Krise ist die Produktion der Divisionen Pkw-Fahrwerktechnik und Elektromobilität fast ganz heruntergefahren. Foto: Jansen

Diepholz/Lemförde - Von Eberhard Jansen. Der Parkplatz ist leer. In den Hallen und Büros in der Nachbarschaft des Fliegerhorstes, in denen sonst etwa 880 Menschen arbeiten, sind nur noch eine Handvoll Mitarbeiter, um notwendige Abläufe – wie Warenannahme – aufrecht zu erhalten. ZF in Diepholz hat geschlossen. Wie auch in anderen Werken hat sich der Automobilzulieferer der wegen der Corona-Krise weltweit eingebrochenen Nachfrage anpassen müssen. Seit Montag ist das Diepholzer Werk der ZF-Division Elektromobilität dicht. Am Freitag folgte das Werk der Division Pkw-Fahrwerktechnik. Die Produktion ruht für mindestens vier Wochen oder ist fast ganz reduziert.