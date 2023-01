Probleme bei der Post in Diepholz

Von: Eberhard Jansen

Teilen

Der Paketshop der Filiale von M. Niemeyer Cigarren im Vorkassenbereich des Diepholzer Famila-Marktes kann aus technischen Gründen sein Post-Angebot noch nicht erweitern. Das Team steht bereit: (von links) Heidi Wigger, Christina Neumann, Katharina Schramm und Joya Frank. © Jansen

Die Post hat in Diepholz Probleme: Die Filiale im Kaufhaus Ceka ist – wie angekündigt – zum Jahresende geschlossen worden. Das Kaufhaus hatte den Mietvertrag gekündigt. Die neue Postfiliale im Tabakwaren- und Zeitschriftengeschäft Niemeyer im Gebäude des Famila-Marktes am Groweg konnte aber am Montag nicht wie geplant ihren vollen Betrieb aufnehmen.

Diepholz – „Es gibt derzeit Probleme mit dem Router, wir warten auf die Telekom“, erklärte eine Sprecherin der Deutschen Post in Hamburg auf Anfrage der Mediengruppe Kreiszeitung den Grund dafür, dass die Postfiliale bei Niemeyer noch nicht voll in Betrieb gegangen ist. Wann dieses technische Problem behoben wird, konnte sie nicht sagen.

Somit gibt es bei Niemeyer im Diepholzer Famila-Markt bislang nur die Leistungen eines DHL-Paketshops, der dort schon lange war. Dieser Shop wird um Leistungen einer Postfiliale aufgewertet. Das heißt: Wenn dort die Technik funktioniert, können Kunden neben den üblichen Leistungen wie Briefe und Pakete versenden beispielsweise auch Prio-Sendungen abgeben, Retouren teilnehmender Händler unverpackt abgeben, Express-Sendungen abgeben, Postident durchführen und Prepaid-Handyaufladungen kaufen.

Postfächer sind im Vorraum des Famila-Marktes vor der Niemeyer-Filiale installiert. © Jansen

Theoretisch könne laut der Sprecherin über ein „Ersatzverfahren“ schon fast alles angeboten werden. Vor dem Geschäft Niemeyer im Famila-Gebäude ist eine Postfachanlage aufgebaut worden. Diese ist bereits in Betrieb.

Die Mitarbeiterinnen von M. Niemeyer Cigarren – nach eigenen Angaben einer der größten Filialisten im deutschen Tabakwaren-Einzelhandel mit Zentrale in Bremen und 100 Geschäften – kümmern sich in dem Ladenlokal auch um die Postkunden. „Wir bieten hier demnächst alle Post-Leistungen an – außer Postbank“, erklärte Niemeyer-Regionalleiter René Röwer den Unterschied zum bisherigen Paketshop. Mit der DHL-Packstation außen am Famila-Gebäude hat Niemeyer übrigens nichts zu tun.

Wer in Diepholz Leistungen einer Postbank-Filiale benötigt, wird derzeit auf der Internetseite postbank.de auf die Standorte Steinfeld, Lohne, Vechta, Damme und Rahden verwiesen. Bei Ceka steht im Eingangsbereich ein Postbank-Automat – unter anderem für Kontoauszüge.

Der Raum der bisherigen Postfiliale in dem Kaufhaus an der Langen Straße wurde am Montag umgeräumt. Was dort auf die Post folgt, wie Ceka also die Fläche nutzt, ist noch nicht bekannt. Ein Sprecher der Ceka-Zentrale in Leer war am Montag telefonisch nicht erreichbar.