Premiumwohnungen auf der Basis von Containern

Diskussionen über neue Mehrfamilienhäuser an der Hindenburgstraße

+ So wird das neue Wohnhaus an der Hindenburgstraße einmal aussehen. - Ansicht: Architekturbüro Reinke

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Zu so vielen Diskussionen und Spekulationen hat in Diepholz bislang kaum ein privater Neubau geführt: An der Hindenburgstraße entstehen derzeit zwei Mehrfamilienhäuser – und zwar in Modulbauweise. Der „Rohbau“ aus aufeinandergestapelten Containern ließ die Gerüchteküche brodeln. Doch es entstehen keineswegs „Einfach-Unterkünfte für Billiglöhner aus der Fleischindustrie“, wie in sozialen Netzwerken vermutet worden war. Gegenüber unserer Zeitung klärten der Bauherr und der Architekt auf.