Nach dem nächsten Preisschock beim Gas: So ordnet ein Stadtwerke-Chef die Situation ein

Von: Jannick Ripking

Finger weg von der Heizung, sonst könnte es teuer werden. Stadtwerke-Geschäftsführer Matthias Partetzke warnt vor weiter steigenden Energiekosten. © Imago / Christian Ohde

Der Preisschock ist raus, auch die Stadtwerke Huntetal mussten wegen der neuen Gasumlage ihre Preise deutlich anheben. Matthias Partetzke, Chef des regionalen Energieversorgers, äußert sich über die Energiekrise und Gründe für die Preiserhöhungen, über juristische Hürden und das mögliche „ganz große Chaos“. Zudem spricht er über die Grenzen der Kulanz bei Kunden mit Zahlungsschwierigkeiten: „Wenn kein Geld fließt, dann wird Strom und Gas gesperrt.“

Diepholz/Barnstorf/Wagenfeld – Wo führt das noch hin? „Der Börsenpreis für Erdgas ist in den vergangenen zwölf Monaten von zwei auf 22 Cent pro Kilowattstunde gestiegen, für Strom von fünf auf 52 Cent“, sagt Stadtwerke-Chef Matthias Partetzke. Dazu kommt nun auch die von der Bundesregierung beschlossene Gasumlage. Das alles zwingt den Energieversorger aus Diepholz, seine Preise in der Grundversorgung noch einmal nach oben anzupassen (wir berichteten). Partetzke spricht von einer ernsten Lage, die sich in den kommenden Jahren eher zuspitzen als verbessern könnte. Der Geschäftsführer beantwortet im Gespräch mit der Mediengruppe Kreiszeitung die wichtigsten und drängendsten Fragen.

Wo stehen die Stadtwerke im Vergleich mit anderen Energieversorgern?

Partetzke betont ausdrücklich: „Die Stadtwerke Huntetal wollen aus der Krise keinen zusätzlichen Profit schlagen.“ Theoretisch wäre das für den Energieversorger sogar möglich. „Machen wir aber nicht“, so der Stadtwerke-Geschäftsführer. Er führt als Beispiel die in einem der gängigen Internet-Vergleichsportale genannten Preise auf. „Bei einem Verbrauch von 18 000 Kilowattstunden Erdgas liegt der erste Platz bei rund 5 500 Euro im Jahr – zuzüglich der neuen Gasumlagen. Wir liegen bei etwa 4 000 Euro. Selbst wenn wir also 1 000 Euro draufschlagen würden, lägen wir immer noch darunter.“

Noch seien die Stadtwerke in der Lage, „den Börsenpreis nicht eins zu eins an unsere Kunden weiterzugeben“. Das liege daran, dass die Stadtwerke die Energie, die jetzt verbraucht wird, in den Vorjahren zu den zu dieser Zeit besseren Konditionen eingekauft hatten, erklärt Partetzke. Diese im Verhältnis moderaten Preise sind für die Stadtwerke aber nicht zu halten, wenn der Energiepreis weiter so hoch bleibt, weil auch der regionale Energieversorger dann zu den Konditionen am Markt einkaufen muss. Die logische Folge: Weitere Preissteigerungen für die Kunden sind nicht ausgeschlossen, eher anzunehmen.

Mit welchen Preisen muss der Kunde rechnen?

Schon die für Oktober angekündigte Preissteigerung hat es in sich. Matthias Partetzke geht von einem durchschnittlichen Preisanstieg für Privatkunden von 2 000 bis 4 000 Euro in Summe für Gas und Strom pro Jahr aus. Er nennt ein Beispiel: „Bei einem jährlichen Stromverbrauch von 2 400 Kilowattstunden liegt ein Haushalt in der Grundversorgung dann bei 1 230 Euro und kommt von 850 Euro.“ Das ist eine Steigerung von rund 45 Prozent.

Beim Erdgas sieht es für Kunden in der Grundversorgung noch einmal drastischer aus. Dort geht es um eine Erhöhung um 155 Prozent. „Bei durchschnittlich 18 000 Kilowattstunden im Jahr steigen die Kosten von 1 600 Euro auf jetzt 4 100 Euro“, sagt Partetzke.

Was passiert, wenn der Kunde seine Rechnung nicht bezahlen kann?

Ihm sei durchaus bewusst, dass diese Preisanpassungen dafür sorgen können, dass viele Privatkunden ihre Abschläge für Strom und Gas nicht mehr bezahlen können. Sollte das der Fall sein, drohen auch den Stadtwerken große Verluste. „Wenn nur 600 unserer Erdgas-Privatkunden – das wären fünf Prozent – die Hälfte ihrer Mehrkosten nicht zahlen können, dann entsteht im Versorgungsgebiet unserer Stadtwerke eine Lücke in Höhe von einer Million Euro pro Jahr“, sagt Matthias Partetzke. Diese Lücke sei weder kurzfristig noch langfristig zu schließen.

Matthias Partetzke © Jansen

Und was droht dem Kunden, wenn er seine Rechnungen nicht mehr bezahlen kann? „Grundsätzlich gehen wir sehr kulant mit ihnen um“, sagt der Stadtwerke-Geschäftsführer. „Aber wenn kein Geld fließt, dann wird Strom und Gas gesperrt“, erklärt er. Das geschehe aber nie ohne Vorwarnung. Zuerst gibt es eine Mahnung. Folgt darauf keine Reaktion, „drehen wir den Hahn im Anschluss an eine Sperrandrohung nach circa vier Wochen zu. Wir suchen aber auch das persönliche Gespräch. Fast immer lassen sich dann Lösungen finden“, meint er. Dabei handele es sich zum Beispiel um Ratenzahlungen oder Nachzahlungen zu einem Zeitpunkt, für den der Kunde nachweisen kann, dass er dann wieder zahlungsfähig ist.

Was kommt durch die Energiekrise auf die Firmen in der Region zu?

Neben den privaten Endkunden versorgen die Stadtwerke Huntetal natürlich auch Firmenkunden, die die Energiekrise hart treffe. „Viele Unternehmen haben spätestens zum Jahreswechsel Höchstpreise zu erwarten“, sagt der Stadtwerke-Chef. Musste eine Firma im Jahr 2021 noch circa 25 000 Euro bei einem jährlichen Erdgasverbrauch von einer Million Kilowatt zahlen, „sind es aktuell mehr als 250 000 Euro“. Matthias Partetzke ist sich sicher: „Das kann der Staat irgendwann auch nicht mehr auffangen.“

Was sind Ansätze, um die Energiekrise abzuwenden oder abzufedern?

Matthias Partetzke fordert von der Politik klare Regelungen und Gesetze, um die Energiekrise in den Griff zu bekommen und den Endverbraucher, die Energieversorger und die Unternehmen zu entlasten. Er wünscht sich an der Börse eine Preisobergrenze für Strom und Erdgas, „weil dieser Markt nicht mit der freien Marktwirtschaft zu vergleichen ist“.

Wie unterscheidet sich der Energiemarkt von einer freien Marktwirtschaft?

Partetzke führt aus: „Wenn mir Cola zu teuer wird, dann kaufe ich keine Cola mehr. Aber niemand duscht gern freiwillig kalt oder sitzt im kalten Wohnzimmer. Bei der Energie hat der Kunde aber kaum Möglichkeiten, den Markt durch sein Verhalten merklich zu beeinflussen.“ Dennoch habe sich dieser Markt im vergangenen Jahr zu einem Spekulationsgeschäft entwickelt. Deswegen geht der Geschäftsführer der Stadtwerke davon aus, dass es Unternehmen gibt, die von der Energiekrise stark profitieren, indem sie mit Strom und Gas handeln: „Das ist meine Meinung.“

Sind Spekulationsgeschäfte die Ursache für die galoppierenden Preise am Energiemarkt?

Partetzke vermutet darin einen Hauptgrund. Es gebe aber auch weitere Faktoren: „Das hat einerseits etwas mit der Gasumlage zu tun.“ Andererseits spielen natürlich der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Folgen in der Energiewirtschaft eine Rolle. „Aber die Preise fingen im September vergangenen Jahres schon an zu explodieren. Experten sagen jetzt, dass der Krieg da schon absehbar war“, sagt er. Der Chef der Stadtwerke sieht das anders: „Ich kann mich nicht daran erinnern, in der Zeit schon etwas davon gelesen oder gehört zu haben.“

Die Bürger sollen den eigenen Energieverbrauch um bis zu 20 Prozent senken – hat das Aussicht auf Erfolg?

Der Aufruf der Politik, bis zu 20 Prozent des eigenen privaten Energieverbrauchs zu senken, sei richtig, werde aber wahrscheinlich ohne große Wirkung verpuffen, glaubt Matthias Partetzke. Die Stadtwerke verzeichnen in diesem Jahr im eigenen Versorgungsgebiet Einsparungen von fünf bis sieben Prozent. „Das führen wir aber hauptsächlich auf die heißen Temperaturen zurück“, sagt der Geschäftsführer.

Effektiver seien da seiner Meinung nach klare und vor allem leicht zu verstehende Vorgaben von der Bundesregierung für ganz Deutschland. Dabei denkt er an Museen oder Theater, die nicht mehr geheizt werden, an gesenkte Raumtemperaturen in öffentlichen und nicht-öffentlichen Verwaltungsgebäuden oder an autofreie Wochenenden, sofern die Fahrten privater Natur sind. „Wenn das klar von der Politik kommt, dann sind diese Maßnahmen deutlich leichter umzusetzen“, glaubt Partetzke. „Es kann ja nicht jede Kommune selbst entscheiden müssen.“ Das führe nur zu Verärgerung der Bürger, wenn sie mitbekommen, dass eine Kommune die Temperatur ihrer Bäder absenkt und die andere nicht.

Welche anderen Möglichkeiten gibt es, den privaten Energieverbrauch langfristig zu senken?

Matthias Partetzke ärgert sich darüber, dass einige Förderprogramme für beispielsweise den Austausch von alten Heizanlagen oder die Förderung für energiesparende Gebäude kurzerhand teilweise ersatzlos gestrichen wurden. „Wo ist da die Logik?“, fragt Partetzke. In solchen Förderungen sieht er Potenzial für eine langfristige Energiekostensenkung.

Auch die Installation von Photovoltaikanlagen gestalte sich für Privatpersonen viel zu schwierig. „Das ist in Deutschland so kompliziert, da wundert es mich nicht, dass es in Diepholz auf so vielen Dächern immer noch keine PV-Anlagen gibt“, erklärt Partetzke. „Sollte dieses Land untergehen, dann wird es wenigstens juristisch korrekt erfolgen“, sagt er und spielt damit auf die seiner Meinung nach viel zu hohen bürokratischen und juristischen Hürden in Deutschland an.

Zur Energiekrise im Allgemeinen sagt er abschließend: „Ich hoffe einfach, dass sich die politischen Verantwortlichen zusammenreißen und eine gemeinsame Lösung finden.“ Ansonsten steuere die Welt auf ein „ganz großes Chaos“ zu.