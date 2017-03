Preisgekrönte Gerüstanker am neuen ZME-Gebäude

Diepholz - Sie sind ein preisgekröntes Gemeinschaftsprodukt der Privaten Hochschule für Wirtschaft und Technik (PHWT) und mehrerer regionaler Unternehmen: Die Fassadenanker „Isorocket“, an denen ein Gerüst befestigt werden kann, wenn an dem Gebäude später Sanierungs- oder Reparaturarbeiten anstehen. Jetzt werden die Gerüstanker am neuen Zentrum für Mechatronik und Elektrotechnik (ZME) der PHWT in Diepholz an der Thüringer Straße eingesetzt.

Ein Vorteil ist, dass beim Anbringen der Gerüste Beschädigungen der Fassaden vermieden werden können und durch die Kunststoff-Konstruktion – anders als bei bisherigen Metall-Gerüstankern – keine Kältebrücken entstehen.

Vertrieben wird das innovative Produkt von der Firma Wessendorf Systembeschichtungen (Emstek). Firmeninhaber Franz Wessendorf und PHWT-Präsident Professor Dr. Ludger Bölke präsentierten gestern zusammen mit ZME-Projektleiter Gregor Korte den Fassadenanker.

Die Firma Wessendorf Systembeschichtungen hatte zusammen mit dem Transferzentrum Oldenburger Münsterland und den Unternehmen Merkutec aus Dinklage und Irmler aus Drebber sowie der PHWT den Gerüstanker entwickelt und für diese Kooperation zwischen Unternehmen und Hochschule den dritten Preis des lnnovationsnetzwerkes Niedersachsen 2016 gewonnen.

Für die PHWT führte Prof. Dr.-lng. Heike Horeschi die Festigkeitsanalyse mit Hilfe der „Finiten Elemente Methode“ (FEM) durch. So konnte Professorin Horeschi die Größe und Verteilung von Spannungen und Verformungen in der Baugruppe ermitteln und Empfehlungen bezüglich der Dimensionierung einiger Bauteile geben.

„Dieses Projekt zeigt die Idee der PHWT, zusammen mit den Unternehmen nicht nur junge Leute im dualen Studium auszubilden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fortzubilden, sondern auch als kompetenter Partner gemeinsam mit den Unternehmen fachliche Problemstellungen zu lösen“, so PHWT-Präsident Prof. Dr. Ludger Bölke. Dieses Beispiel mache die enge Verbundenheit der PHWT mit der regionalen Wirtschaft deutlich.

Dies gelte auch für den Bau des ZME: Hier legt die PHWT nach eigenen Aussagen auch sehr viel Wert auf die Beteiligung von Unternehmen aus der Region.

Insgesamt sind bereits 80 Prozent der gesamten Bauleistungen ausgeschrieben und die Baukosten von insgesamt etwa fünf Millionen Euro liegen absolut im Plan, freuen sich Prof. Bölke und Gregor Korte.

Die Fertigstellung des Zentrums für Mechatronik und Elektrotechnik ist für Ende 2017 geplant. Dann werden die Studiengänge Elektrotechnik und Mechatronik der PHWT von Oldenburg nach Diepholz verlagert.

ej