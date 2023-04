Praxisjubiläum in Diepholz: Seit 25 Jahren „Blutwäsche“ und mehr

Von: Eberhard Jansen

Gute Stimmung beim Jubiläumsausflug: Zum 25-jährigen Bestehen der Diepholzer Praxis für Nierenheilkunde und Dialyse fuhr das gesamte Team nach Bremen. © Bödefeld

Etwa 120 Menschen, deren Nieren nicht mehr oder nur noch sehr eingeschränkt funktionieren, unterziehen sich dort mehrmals pro Woche einer „Blutwäsche“: Die Diepholzer Praxis für Nierenheilkunde und Dialyse an der Amelogenstraße in Diepholz feiert Jubiläum

Diepholz – An diesem Tag standen ausnahmsweise nicht die Patienten im Mittelpunkt: Das gesamte Team der Diepholzer Praxis für Nierenheilkunde und Dialyse fuhr nach Bremen ins Varieté-Theater GOP – inklusive Hotelübernachtung. Dafür, dass die Inhaber Dr. Thomas Bödefeld und Prof. Dr. Carsten Bramlage ihre knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu eingeladen hatten, gab es einen Grund: Die Praxis an der Amelogenstraße besteht seit 25 Jahren.

Dr. Thomas Bödefeld nutzte 1998 nach mehreren ärztlich-beruflichen Stationen die Gelegenheit, in Diepholz den damals zusätzlichen, freien fachärztlichen Versorgungsauftrag – landläufig „Kassenarztsitz“ genannt – zu übernehmen und sich als niedergelassener Facharzt selbstständig zu machen. Der Bedarf war offenbar da: Die Zahl seiner Patienten wuchs kontinuierlich.

Übernacht-Dialyse

Viele der nierenkranken Menschen, die in den Räumen in der Nähe der Klinik Diepholz behandelt werden, sind noch berufstätig oder haben eine Familie zu versorgen. Für sie ist ein Angebot in Diepholz nützlich, das laut Dr. Bödefeld sonst keine andere Dialysepraxis zwischen Bremen und Osnabrück hat: die Übernacht-Dialyse. Dabei können Patienten schlafen und fallen tagsüber nicht aus. Da diese Dialyseform länger dauert, sei eine noch bessere maschinelle Reinigung des Blutes von Stoffwechsel-Abbauprodukten möglich, die bei Gesunden die Nieren übernehmen, erklärt der Internist und Nephrologe Dr. Bödefeld. In der 800 Quadratmeter großen Praxis in der ehemaligen Krankenpflegeschule des Diepholzer Krankenhauses haben Dr. Bödefeld und Prof. Dr. Bramlage 30 Behandlungsplätze. Den Patienten stehen dort kleine Bildschirme mit Fernsehempfang und Internetanschluss zur Verfügung.

Die Praxisinhaber Dr. Thomas Bödefeld (links) und Professor Dr. Carsten Bramlage. © Bödefeld

Die Inhaber Dr. med. Thomas Bödefeld stammt aus Castrop-Rauxel, studierte Medizin in Kiel und machte ärztliche Erfahrungen auch in Hamburg, bevor er sich vor 25 Jahren in Diepholz mit seiner Praxis für Nierenerkrankungen und Dialyse niederließ. Seit zwölf Jahren hat der 64-jährige Facharzt diese Praxis gemeinsam mit Professor Dr. med. Carsten Bramlage (51), der ebenfalls Internist und Nephrologe ist. Der Mediziner stammt aus Cloppenburg und hat – nach seinem Studium in Rostock und Berlin – in Göttingen seine Facharztausbildung absolviert. Zuletzt war er als Oberarzt an der Universitätsmedizin Göttingen tätig und bekam in diesem Rahmen den Professorentitel verliehen.

Für die fachkundige medizinische Betreuung sorgt das fast 30-köpfige Team. „Bei uns geht es sehr familiär zu“. Ärzte, medizinische Fachkräfte und Patienten sehen sich über Jahre mehrmals in der Woche. Da kennt man sich recht gut.

„Wir untersuchen und therapieren alle Arten von Nierenerkrankungen. In akuten Fällen erfolgt eine gemeinsame Betreuung mit und in der benachbarten Klinik Diepholz“, erklärt Prof. Dr. Carsten Bramlage. Neben der Hämodialyse mit Maschinen betreut die Praxis auch Patienten bei der Bauchfelldialyse. Dabei bekommen die nierenkranken Menschen einen Katheter in die Bauchhöhle implantiert. Über diesen wird eine spezielle Salz/Zucker-Flüssigkeit eingeleitet. Nachdem diese Giftstoffe aufgenommen hat, erfolgt die Ausleitung aus dem Körper (Beutelwechsel). Das können Patienten selbstständig machen, müssen aber zur Kontrolle regelmäßig in die Praxis. Die Methode kann in der Regel Jahre angewandt werden, bevor die Dialyse per Maschine notwendig ist.

Auch Bluthochdruck ist Thema

Die Diepholzer Praxis hat auch drei Plätze zur Behandlung von ausgeprägten Fettstoffwechselstörungen (Lipid-Apherese, Lp(a)-Syndrom), die das Risiko für einen Herzinfarkt, Schlaganfall oder eine periphere arterielle Verschlusskrankheit erhöhen. Diese werden laut Praxisgründer Dr. Bödefeld immer mehr genutzt. Auch Bluthochdruck ist ein Thema in der seit 25 Jahren bestehenden Praxis an der Amelogenstraße. Dieser kann durch eine Fehlfunktion der Niere und Nebenniere bedingt sein. Auf die Diagnostik und Therapie dieser Bluthochdruckformen haben sich Dr. Bödefeld und Prof. Bramlage in Diepholz spezialisiert.

Mangel an Spender-Nieren

Der Mangel an Spender-Nieren ist für nahezu alle Patienten, die aus der ganzen Region nach Diepholz in die Praxis kommen, ein Problem. Nur etwa fünf Transplantationen im Jahr gebe es unter den 120 Patienten, sagt Prof. Dr. Bramlage. Die Lebendspende sei hier ein möglicher Ausweg und werde in Kooperation mit den Zentren in Hannover und Hamburg vorbereitet.