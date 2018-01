Präzise Würfe auf die Scheibe aus 2,37 Metern Entfernung

Manfred Riechert möchte Dart in Diepholz populär machen

Kapitän und Mitbegründer des des Diepholzer Dartclubs „Gallier": Manfred Riechert.

Diepholz - Von Eberhard Jansen. Manfred Riechert hat seine eigenen Pfeile. „Manni“ steht auf den „Flights“ der 16 bis 18 Gramm schweren Darts, mit denen er bei seinem Sport versucht, aus einer Entfernung von 2,37 Metern bestimmte Bereiche einer Zielscheibe zu treffen. Nach der Weltmeisterschaft in London, die in vielen Medien zu verfolgen war, und anderen Großereignissen in dieser Sportart boomt Dart in Deutschland. In Diepholz engagiert sich Manfred Riechert dafür, den aus Großbritannien stammenden Sport noch populärer zu machen.