Powerbank für treue Erstspender

Diepholz - Der Ortsverein Diepholz des Deutschen Roten Kreuz (DRK) geht neue Wege, um neue Blutspender zu werben. Erstspender bekommen eine Powerbank, wenn sie dem Blutspenden in Diepholz treu bleiben. Nach der dritten Spende erhalten sie die mobile Ladestation für Handys und andere Geräte in Weiß mit 5 000 Milliamperestunden als „Dankeschön“ des DRK-Ortsvereins.

Diese Werbe-Aktion hat sich Robert Frenzel, DRK-Bereitschaftsleiter in Diepholz, ausgedacht.

Erstmals bekamen Erstspender in Diepholz beim Blutspendetermin am Montagnachmittag im DRK-Haus am Lappenberg eine Karte, auf der insgesamt drei Stempel für die Powerbank beim Spenden gesammelt werden können. Sieben Erstspender registrierte das DRK an diesem Tag. Insgesamt kamen 158 Spender zu dem Termin, der in Diepholz ausnahmsweise nicht an einem Mittwoch, sondern an einem Montag stattfand.

Schon zum 90. Mal spendete Carola Wutschig Blut beim DRK. Zum zehnten Mal spendeten Frank Morte, Andrea Riechert und Torben Mundhenke. Zur 20. Spende erschienen Tobias Mundhenke und Lena Schwenker. Ihre 30. Spende gaben Birte Lingnau, Gabriele Halfpap und Marlene Bentele ab. Angesichts der Sommerferien war Patricia Staebener-Aumann vom Vorstand des Diepholzer DRK-Ortsvereins mit der Spenderzahl sehr zufrieden.

Zur Stärkung nach der Blutspende hatte der Ortsverein ein Grillbuffet mit zehn selbst gemachten Salaten und Gebäck vorbereitet.

Nächster DRK-Blutspendetermin in der Stadt Diepholz ist bereits am kommenden Freitag, 6. Juli. Zu diesem Termin von 15 bis 19.30 Uhr im Gemeindesaal der Kreuzkirche Sankt Hülfe lädt der DRK-Ortsverein Sankt Hülfe-Heede-Wetschen ein.

Der Ortsverein Diepholz hat einen Sonder-Termin am Montag, 23. Juli – dann ab 14 Uhr im Haus der Feuerwehr an der Dr.-Klatte-Straße. Dabei können nicht nur Feuerwehr-Fahrzeuge besichtigt werden, sondern auf die Blutspender wartet eine Stärkung unter anderem aus dem regionalen Foodtruck „Burgerbox“.

