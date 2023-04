Der Weg nach Moskau führt auch durch Diepholz

Von: Sven Reckmann

Teilen

Bei ihrer Kurzvisite in der Kreisstadt registrierten die französischen Pilger mit Freude die Städtepartnerschaft der Diepholzer mit Thouars. © Zellhorst

Fünf Wallfahrer aus Frankreich machen in Diepholz Station. Im Gepäck haben sie eine Madonnenstatue.

Diepholz – Sie haben sich auf einen Fußmarsch quer durch Europa begeben und sie haben schweres Gepäck dabei: Teilnehmer einer Wallfahrt aus der Pilgerstadt Fatima in Portugal bis nach Moskau machten in diesen Tagen Station in Diepholz.

Sabine Leukert war gerade mit Gartenarbeit auf ihrem Anwesen am Lehmder Damm im Süden der Kreisstadt beschäftigt, als ihr eine Wandergruppe auffiel, die aus Richtung Lehmden marschiert kam. Die vier Männer und eine Frau in stabilen Wanderschuhen waren unterwegs in Richtung Stadt, berichtet sie. Einer von ihnen trug auf einem Tragegestell auf dem Rücken eine etwa 80 Zentimeter große Madonnenstatue mit Krone – wie sich später herausstellte – 15 Kilogramm schwer.

Neugierig geworden lud Leukert die Gruppe zu einer Tasse Kaffee auf ihre Terrasse ein um nach dem Woher und Wohin zu fragen. Was sie und ihr herbeigerufener Lebensgefährte Wolfgang Zellhorst erfuhren, war nicht alltäglich, wie sie berichten.

„Die fünf Franzosen sind Teil einer Wallfahrt, die von Fatima, einem Wallfahrtsort in Portugal, bis nach Moskau führen sollte – 6 000 Kilometer zu Fuß!“, erzählt Zellhorst.

Thiery, Arnault, Patrick Alexandre und Beatrice, so die Namen der Pilger, seien am 19. März in Straßburg gestartet und hatten bis zum 18. April bereits die Strecke über Trier, Koblenz, Köln und weiter bis zu ihrem Tagesziel Diepholz geschafft. Dort warteten ihre zwei Begleitfahrzeuge mit dem Gepäck und zwei weiteren Pilgern, die an diesem Tag mit Fußbeschwerden nicht mitlaufen konnten. Einer von diesen sei 82 Jahre alt, berichteten die Wanderer.

Wolfgang Zellhorst habe seine „seit Jahren eingetrockneten Französischkenntnisse herausgekramt“, berichtet er schmunzelnd, und weil zwei der Franzosen etwas englisch sprachen, entwickelte sich ein lebhaftes Gespräch zwischen den Wallfahrern und den Gastgebern. „Eine Stunde verging wie im Fluge.“

Die lebhaften Gespräche hätten wohl noch viel länger gedauert, ist sich Zellhorst sicher, wenn sich nicht die Fahrer der Begleitfahrzeuge per Handy gemeldet und bereits sorgenvoll nach dem Verbleib der Gruppe gefragt hätten.

Beim Aufbruch schenkten die Pilger ihren zufälligen Gastgebern aus Diepholz noch je einen Rosenkranz und eine wundertätige Medaille, um dann mit festen Schritten ihr Tagesziel anzusteuern.

Der Weg der Pilger geht nun weiter über Rostock und Malmö in Richtung Norden. Wie weit die fünf Franzosen die Tour noch mitgehen, ließen sie offen – das richtet sich vermutlich nach dem Zustand der Füße...

Wer Weiteres und Näheres über diese Wallfahrt durch Europa erfahren möchte, der findet umfangreiche Informationen auf der Internetseite www.radio-silence.tv unter der Rubrik „pelerinage fatima-russie“. sr/wz