Einen Nachfolger für Janak Raj (links) als Betreiber der Gastronomie im Hallenbad „Delfin" und im Diepholzer Freibad zu finden, ist für Marc Krempig, Leiter Funktionsbereich Bäder bei den Stadtwerken, sehr schwierig.

Ein sommerlicher Freibad-Besuch, ohne sich dabei eine Portion Pommes zu holen? Für viele kaum denkbar. Auch kalte Getränke, Currywurst und Chicken-Nuggets finden in der Hochsaison reißenden Absatz. Doch gibt es im nächsten Jahr einen Pommes-Notstand im Diepholzer Freibad Müntepark? Die Stadtwerke Huntetal als Bad-Betreiber suchen händeringend einen Nachfolger für Janak Raj, der die Gastronomie im Freibad ebenso wie im Hallenbad „Delfin“ betreibt. Und das seit 2003. Im April 2023 geht er in den Ruhestand.

Diepholzer Auf Anzeigen und Hinweise in sozialen Medien habe sich bis jetzt nur ein Interessent gemeldet, erklärte Marc Krempig, Leiter Funktionsbereich Bäder bei den Stadtwerken, der Mediengruppe Kreiszeitung. Die Stadtwerke kommen potenziellen Gastronomie-Betreibern angesichts des Nachfolge-Problems sehr entgegen. Krempig: „Wir verzichten auf eine Pacht.“ Der Gewinn bleibt somit beim Wirt. „Auch für neue Konzepte und Ideen sind wir offen“, sagt Krempig. Die Gastronomie in den Bädern zu betreiben, käme auch für einen Rentner oder Quereinsteiger mit etwas Küchenerfahrung in Frage. Interessenten können sich bei Marc Krempig per Mail an m.krempig@stadtwerke-huntetal.de melden.

Problem nicht nur in Diepholz

Das Problem, Pächter für die Gastronomie in Bädern zu finden, gebe es nicht nur in Diepholz, weist Krempig auf ähnliche Schwierigkeiten beispielsweise in Osnabrück und Cloppenburg hin. In ihrem Barnstorfer Freibad Hunteholz haben die Stadtwerke das Gastronomie-Problem nicht. Dort ist der Kiosk aktuell verpachtet.

Janak Raj geht in den Ruhestand

In den Diepholzer Bädern ist Janak Raj ein „Gesicht der Stadtwerke“. Er ist gebürtiger Inder, kam 1981 nach Deutschland und war in Diepholz zunächst selbstständig. Gemeinsam mit seiner Frau betrieb er seit 1987 ein China-Restaurant – zunächst an der Moorstraße, dann an der Hindenburgstraße. Nebenberuflich als „geringfügig Beschäftigter“ arbeitete Raj seit 2000 bei den Stadtwerken. Dort stieg er zum Vorarbeiter auf und ist heute „der Mann für alle Fälle“ beim heimischen Energieversorger und eine große Hilfe in vielen Bereichen. Seine gastronomische Erfahrung bringt der 65-Jährige seit 2003 mit ein. Damals übernahm er die Cafeteria im Hallenbad „Delfin“. Auch im Freibad sorgt er für Pommes, Getränke, Würstchen und Eis – ohne seinen Allround-Job bei den Stadtwerken aufzugeben. „Die Stadtwerke sind meine Familie“, sagt Raj, der seine eigentliche Familie mit Ehefrau und erwachsener Tochter aber nicht hintenan stellt.

Von Kollegen und Freunden wird der gebürtige Inder nur kurz „Raj“ genannt. Viele glauben dabei, das sei sein Vorname. Es ist aber der Nachname. Die Beschränkung darauf ist keinesfalls unfreundlich oder gar böse gemeint. Viele werden den 65-Jährigen vermissen, wenn er zum 1. April 2023 in den Ruhestand geht. Vielleicht bleibt er den Stadtwerken ja noch mit einem 520-Euro-Job erhalten.